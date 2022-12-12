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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Turkish Presidency/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Dinimizle ilişkilendirmek art niyettir

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi konusunda "küçük yaşta istismar faciasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında uğradığı istismara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik durumunu kabul edebilmemiz asla kabul etmemiz mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşta istismar faciasını kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konunun yargıya intikal ettiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mağdur için avukat temin ederek, hukuki süreci yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlarda hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız" dedi. Erdoğan, muhalefetin yapılan çalışmaları "görmezden geldiğini" savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tartışmalarda gördüğümüz riyakarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyorum. Böyle bir meseleyi milletimizin inancı ve kurumlarıyla irtibatlandırmak ahlaki olmayan çarpıtmadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde dillendirdiği bu meseleyi dinimizle ilişkilendirmek art niyettir" şeklinde konuştu.

Başörtüsü teklifine destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü teklifi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliği teklifinin "başörtüsü özgürlüğünü teminat altına almayı, aile kurumunu güçlendirmeyi" amaçladığını belirten Erdoğan, "Herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz. Demokrasiyi savunan herkesi başörtüsü anayasa değişiklik teklifini desteklemeye çağırıyoruz" dedi.

Enflasyon ve fahiş fiyat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon ve artan fiyatlar konusunda da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hâlâ etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz" şeklinde konuştu.

"Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine 2024'de tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" diyen Erdoğan, "Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'de yüzde 20'ler seviyesine göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlerle biz hükümet olarak yetkimizi, milletimiz iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir" dedi.

Erdoğan, ayrıca üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında da bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacaklarını söyledi.

DW/JD, BÖ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan: Dinimizle ilişkilendirmek art niyettir

Politika4 saat önce
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