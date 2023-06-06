Erdoğan'dan "istikrar" ve "güven" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinenin ilk toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada "Türkiye Yüzyılı"nı istikrar ve güvenle inşa edeceklerini söyledi, muhalefete "Türkiye ortak paydasında buluşma" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Türkiye Yüzyılı", "istikrar" ve "güven" vurgusu yaptı, muhalefete de "Türkiye ortak paydasında buluşma" çağrısı yaptı.

Erdoğan, 4 saat 10 dakika süren kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, seçimleri tüm Türkiye'nin ve 85 milyonun her bir ferdinin kazandığını belirterek "Seçimler gelir geçer, bunlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Asıl mesele milletimizin, devletimizin birliği, bütünlüğü, refahı ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde biraz çekişmeli geçen siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Sandıklar kapandıktan sonra önümüze bakabiliyorsak Allah'ın izniyle bileğimizi kimse bükemez" ifadelerini kullandı.

Muhalefete "Türkiye ortak paydasında buluşma" çağrısı

"Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte yüz milyonluk büyük bir aileyiz… İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı omuz omuza vererek hep beraber inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı yemin törenine dünyanın değişik bölgelerinden yoğun katılıma işaret ederek "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin yumuşak gücü ve etki alanının ulaştığı yerler böylece ortaya çıkmıştır... Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. 85 milyonun tamamının bundan onur ve gurur duymasını temenni ediyoruz. Buradaki mesajların muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhalefetin hatalarından ders alarak vatanımızın bekası milletimizin istikbaline dair konularda artık daha hassas davranmasını, Türkiye eksenli yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz. Türkiye ortak paydasında buluşma davetimize toplumumuzun tüm kesimlerinden müsbet cevap bekliyoruz. 85 milyon Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılını istikrar ve güvenle inşa edeceğiz"

"İstikrar" ve "güven" kelimelerine vurgu yapan Erdoğan, "İki kelimeye çok dikkat edin; biz bu iki kelimenin, iki kavramın uygulayıcısı olacağız. İstikrar ve güvenle biz Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz" dedi.

"Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından, toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlardan korunmasına kadar" her türlü adımı atacaklarını belirten Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifini milletin takdirine sunacaklarını, Karadeniz doğalgazı, Gabar petrolü ve Akkuyu'daki enerji hamlelerine devam edeceklerini söyledi.

Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde sağlanmasına yönelik reformlar, terör örgütleri, uyuşturucu ve suç çetelerine karşı amansız mücadele gibi vaatlerde bulunan Erdoğan, sosyal güvenlikte şehit, gazi ve yakınlarının yanında olacaklarını, savunma sanayi atılımlarına yenilerini ekleyeceklerini kaydetti.

"Türkiye'nin otomobili gibi katma değeri yüksek inovatif ürün yelpazesinin daha da güçlendirileceğini, ülkenin rekabet gücünü artırarak ihracatın çok yukarılara taşınacağını" belirten Erdoğan, 319 bini ilk bir sene içinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutu yapma vaadinde bulundu.

"Enflasyonu gündemden çıkartmakta kararlıyız"

"Hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimlerinin istikrardan yana sonuçlanması ekonomimize olan güveni artırmıştır" diyen Erdoğan, enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürüleceğini belirterek "Özellikle yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisini daha da güçlendireceğiz. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

Seçim kampanyalarının ağırlıklı konularından biri haline gelen Suriyeli sığınmacılara da değinen Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dualarını da alarak anavatanına göçünü gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Emeklilere ikramiye, çalışanlara 9 günlük bayram tatili

Erdoğan, emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin Kurban bayramı öncesinde ödeneceğini de belirterek "Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak. Bu sene Kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.

DW/BK,HT

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