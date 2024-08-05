Erdoğan'dan Instagram'a "dijital faşizm" suçlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram'a Haniye suikastı sonrası sansür gerekçesiyle getirilen erişim engelinin Türkiye'nin "haklı talepleri" karşılandığı takdirde kaldırılacağı mesajını verdi.

AKP Genel Merkezi'ndeki bir etkinlikte konuşan Erdoğan, "Gelinen noktada, sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız" dedi.

Sosyal medya platformlarının "Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni, mesele Türkiye olunca bilinçli şekilde esirgediklerini" iddia eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu husustaki rahatsızlığımızı daha önce pek çok kez dile getirdik. İlgili kurumlarımız vasıtasıyla diyalog hattı da kurmaya çalıştık. Ancak arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik" dedi.

Muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Sosyal medya platformlarının rezilliklerini eleştirmeyenler, estirdikleri faşizme laf etmeyenler, Türkiye'yi Batılılara şikayet sırasına giriyor" ifadelerini kullandı.

"Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hâl yoluna girecektir" diye ekledi.

Instagram'a Cuma gününden beri erişim yok

Türkiye'de Instagram'a erişim geçen Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla engellendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından Instagram'da taziye mesajlarının sansürlendiğini iddia etmesinin ardından alınan erişim yasağı sonrası Türk yetkililerle Instagram temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Türk medyasında çıkan haberlerde, bugünkü görüşmelerin olumlu geçtiği ve Instagram'a yönelik erişim engelinin önümüzdeki saatlerde tamamlanması beklenen kabine toplantısı sonrası kaldırılacağı iddia edildi.

DW,ANKA/CÖ,BK

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