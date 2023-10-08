Erdoğan'dan iki devletli çözüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Filistinliler arasında nihai barışın sağlanması için, iki devletli çözümün gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Filistinliler arasında kalıcı bir barışın tesis edilebilmesi için, "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesinin artık ertelenemez bir ihtiyaç" olduğunu ve "Ateşe körükle gitmenin, başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmadığını" dile getirdi.

İstanbul Yeşilköy'de, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılış töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, "Üç semavi dinin de mukaddes beldesi olan Kudüs-ü Şerif'in hepimiz için önemi, anlamı, değeri ve yeri tartışılmaz. Dört asırdan fazla Kudüs'e hizmet etmekle müşerref olmuş milletimiz açısından bu mübarek beldenin çok müstesna bir konumu var" ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki tüm sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor"

Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesinin ardından, "sayısız Birleşmiş Milletler kararına rağmen", Müslümanların ve Hristiyanların Kudüs üzerindeki haklarının ihlal edildiğini belirten Erdoğan, "Yüzyıllar boyunca bir barış ve esenlik yurdu olan Kudüs ne yazık ki gerilimin, işgalin, yıkımın ve gasbın sembolü haline gelmiştir. Orta Doğu tarihini bilenler şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyor. Bugün bölgemizdeki sorunların tamamının kökeninde Filistin meselesi bulunuyor" dedi.

"Bu mesele hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu noktada (...) iki devletli çözüm perspektifinin muhafazası son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin muhatapları ile temaslarında en fazla üzerinde durduğu hususun Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Adaleti tesis etmede geç kalındıkça maalesef bunun faturasını Filistinliler ve İsraillilerle birlikte tüm bölgemiz ödüyor. Özellikle masum çocukların daha kundaktaki bebeklerin ölümü ve acı çekmesi hepimizin yüreğini yaralıyor" dedi.

"Ateşe körükle gitmenin, başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz" ifadesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın, çatışmaların bir an önce durması ve son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

DHA / ET,JD

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