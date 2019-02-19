Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e sert sözler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri kapsamında Ordu’da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, Saadet Partisi’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin’i hedef aldı. 2011-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yapan Şahin'e, ismini vermeden yüklenen Erdoğan, “Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir” şeklinde konuştu.

Seçim kampanyasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, "Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur, ne de dostluğumuz olur. Seni alacağım, belediye başkanı olduğum zaman yanımda genel sekreter yardımcısı yapacağım, sonra seni milletvekili yapacağım, sonra bakan yapacağım ve ondan sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın, sattıktan sonra da utanmadan, sıkılmadan ve kalkacaksın sağda solda pazarlamaya yelteneceksin” ifadelerini kullandı.

"Taklacı"

İdris Naim Şahin'in içişleri bakanlığı döneminde bir vatandaşa sarf ettiği "Hadi bir takla at da göreyim bakayım, bir oyna bakalım” sözlerine gönderme yapan Erdoğan, “Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın” dedi.

İdris Naim Şahin, 17-25 Aralık soruşturmasının ardından 25 Aralık 2013 tarihinde AKP milletvekilliği görevinden istifa etmişti. Eski İçişleri Bakanı istifasından sonra, "Emniyet ve yargı personeline yapılan uygulamalar, değerlendirmeler akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır. Kuruluşunda kolay ve sevinçli bir kararla üye olduğum partimden, zor ve üzüntü veren bir kararla istifa ediyorum” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

DW / AÜ,EC

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