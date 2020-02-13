 Erdoğan′dan İdlib açıklaması: Sessiz kalmamız mümkün değil | TÜRKİYE | DW | 15.02.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Sessiz kalmamız mümkün değil

İdlib'deki duruma ilişkin Cumhurbaşkanından açıklama geldi. Türk gözlem noktalarının kuşatılmaya başlandığını söyleyen Erdoğan, "Sessiz kalmamız mümkün değil" dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la da telefonda konuştu.

Türkei | Pressekonferenz Erdogan (DHA)

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Türkiye, "çekil yoksa kovalayarak çıkartırım" ültimatomunu verdiği Esad rejimine karşı askeri güç kullanmayı göze alabilir mi? Bunun hukuki dayanağı var mı? Uzmanlar bu soruları DW Türkçe’ye yanıtladı. (15.02.2020)

Şam yönetimi, Adana Mutabakatı'nın Suriye ile koordinasyon gerektirdiğini belirterek Erdoğan'ı "yalancılıkla" suçladı. Diğer yandan BM Güvenlik Konseyi İdlib'deki gerginlik nedeniyle acil toplanma kararı aldı. (05.02.2020)

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib'le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız" dedi. Suriye ise Erdoğan'ın tehditlerini geri çevirdi. (12.02.2020)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Pakistan temasları sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. Sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı gereğini yapıyoruz" dedi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Erdoğan, yeni bir göç dalgası yaşanması ihtimalini de değerlendirdi. Erdoğan'ın "1 milyona yakın İdlib halkının bugün bizim sınırlarımıza doğru hareket halinde olması. Biz zaten 3,5-4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Bu 1 milyonu da kabul etme durumuz maalesef yok" şeklinde konuştu.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada ikili meselelerin yanısıra bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib’de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. İlaveten deniz komşumuz Libya’nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır. İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Oktay: Türkiye sorumluluklarını yerine getirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İdlib'de sorumluluklarını yerine getirdiğini dile getirdi. Türkiye'nin İdlib'de ciddi bir inisiyatif aldığını vurgulayan Oktay, "Gözlem noktaları oluşturuldu ve rejimin bunun dışında kalması gerekiyordu. Rusya ve İran, rejimin dışarda olmasını sağlayacak, Türkiye'nin de sorumlulukları vardı. Türkiye bunları yerine getirdi" dedi. 

Rusya, Türkiye'yi İdlib konusunda varılan mutabakatlarda verdiği taahütleri yerine getirememekle suçlamıştı. 2018'de varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem noktası bulunuyor. Türk takviye birliklerini taşıyan konvoy, ay başında Şam güçleri tarafından hedef alınmıştı. Rusya, bölgedeki askeri hareketlilik konusunda Türkiye'nin Moskova'yı bilgilendirmediğini savunmuştu.

DHA,AFP,Reuters / ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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