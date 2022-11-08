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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson'u kabul etti.Fotoğraf: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan'dan İsveç'e NATO üyeliği için Temmuz mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da görüştüğü İsveç Başbakanı Kristersson'a İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili seçim sonrasını işaret etti, "Seçimlere hazırlanırken halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım" dedi.

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NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'in başbakanıUlf Kristersson, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan,  "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz" diye konuştu.

Konuk lider Kristersson ise, "İsveç, Türkiye'ye yapmış olduğu taahhüde riayet edecek, yerine getirecektir" dedi. Kristersson PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüklerini de vurguladı.

Türkiye'nin "PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C, gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini" hatırlatan Erdoğan, "Madrid'de imzalanan üçlü muhtırada da vurgulandığı üzere terörizmle mücadele tam dayanışma ve iş birliğidir. Yeni İsveç hükümetinin taahhütlerinden memnuniyet duyduk. Savunma sanayiinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması olumlu adım teşkil ediyor" dedi.

İsveç'e "Bülent Keneş" talebi

İsveçli bir gazetecinin "üçlü muhtırada İsveç'in gerçekleştirmediği taahhüt nedir ve İsveç'ten talebiniz tam olarak nedir?" yönündeki sorusuna verdiği yanıtta Erdoğan, bazı isimlerin iadesini gündeme getirdi. Erdoğan, "Dört tanesi deport edildi. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki, Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, söz konusu örgütlerin İsveç ve Finlandiya'daki faaliyetlerinin engellenmesi gerektiğini belirterek, 7 ay sonraki seçimlerde halkın karşısına bu sorunu çözmüş olarak gitmek istedikleri mesajını verdi.

"Temmuz'a kadar süre var"

Erdoğan, "Birinci derecedeki NATO dostlarımızla dayanışma içerisinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkelerinde barındırmamak gerekiyor. Özellikle İsveç'te mi bu var? Hayır. Birçok AB üyesi ülkelerde maalesef teröristler cirit atıyor...Bu konuda değerli dostuma şu an itibariyle beni anlayacağına inanıyorum. Önümüzde Temmuz ayına kadar süre var. Bir diğer taraftan da Haziran ayında Türkiye'de seçim söz konusu. Gerek Cumhurbaşkanlığı gerek parlamento seçimi. Bu seçimlere de hazırlanırken halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım. Bunları da değerli dostumla paylaştık, görüştük. Ona göre de adımlarımızı atacağız" diye konuştu.

DW / GY, BK

 

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