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Fotoğraf: Yves Herman/REUTERS
PolitikaTürkiye

Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya mesaj

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliklerine olumsuz baktığı İsveç ve Finlandiya ile ilgili açıklamasında "İpe un serme politikasından vazgeçilmeli" dedi. Erdoğan, "Somut adımlar görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-i%CC%87sve%C3%A7-ve-finlandiyaya-mesaj/a-61903440

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada NATO üyeliklerini veto etme sinyali verdiği İsveç ve Finlandiya  ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Erdoğan, "NATO için bedel ödeyen özellikle bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz" dedi.

US-Präsident Biden empfängt Magdalena Andersson und Sauli Niinisto
Fotoğraf: Andrew Harnik/AP/picture alliance

"Yaptırım uygulanmasının izahı yoktur"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde ne sınır ötesi harekatlarında ne de terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmediğini ifade ederek, "NATO'da ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimizle hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, özellikle de İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır" dedi.

NATO'ya üye olma kararı alan İsveç ve Finlandiya hükümetleri resmi katılım sürecini başlatma kararı aldıklarını açıklamıştı. İki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılımına olumsuz yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üyelikleri veto edebileceği sinyali vermişti.  Erdoğan, anlaşmazlığın aşılması için Türkiye'ye heyet gönderme kararı alan  İsveç ve Finlandiya için "Zahmet etmesinler buraya kadar" demişti.

DHA/BÖ,SSB

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