Erdoğan'dan İsveç onayı için AB şartı

NATO Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" dedi.

NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yolculuk öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak Zirve'nin ana gündem maddelerinden birini oluşturan İsveç'in NATO'ya üyeliği konusuna değinen Erdoğan, "Şu an 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum ama aynı zamanda Vilnius'te de sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, NATO'nun açık kapı politikasını hep destekleyen bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kuzey Makedonya sadece isim meselesinden dolayı tam 16 yıl boyunca kapıda bekletilirken, bu politikaya verdiğimiz desteği her fırsatta ifade ettik. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda geçtiğimiz yıl Madrid'te imzaladığımız üçlü mutabakatla bir yol haritası hazırlandı" dedi.

Finlandiya'nın gerekli taahhütleri yerine getirerek Nisan ayında İttifak'a resmen üye olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, İsveç konusunda sürecin devam ettiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"İlgili kurumlarımız İsveçli muhatapları ile temaslarını şeffaf ve iyi niyetli bir yaklaşımla sürdürüyor. Ben de bu akşam Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı ile üçlü bir toplantı gerçekleştireceğim. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır."

Ukrayna'nın NATO'ya üyelik süreci

"NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak" oluşturulan NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısının da Vilnius'ta yapılacağını belirten Erdoğan, "Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Açıklamalarında, "Türkiye'nin NATO misyon ve harekatlarına en çok katkı veren ilk beş müttefikten biri olarak üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını" dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, "Karada, denizde, havada ileri teknolojilerden yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenekler sağlıyoruz. NATO'nun da sınırları olan güney hudut bölgelerimizde ve ötesinde terörle mücadelemiz devam ediyor. Kitlesel düzensiz göç hareketlerinin önlenmesinde ve idaresinde küresel ölçekte kritik roller üstleniyoruz. Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'te ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz" dedi.

Türkiye, Macaristan ile birlikte İsveç'in NATO üyeliğini bugüne dek onaylamayan iki İttifak ülkesinden biri. Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'ya saldırarak başlattığı savaşın ardından, daha önce tarafsız bir dış politika izleyen İsveç ile Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Finlandiya geçen Nisan ayında İttifak'a kabul edilmişti.

DW,DHA / ET,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl engelsiz ulaşabilirim?