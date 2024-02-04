Erdoğan'dan Hatay'a yerel seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da partisinin ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttığı toplantıda mesaj verdi: "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez."

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü yaklaşırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin depremden en fazla etkilenen şehirlerden olan Hatay’da düzenlediği ve ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttığı toplantıda konuştu.

Erdoğan, "Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim, maalesef şu deprem olayından sonra 'bad-el harab-ül Basra' oldu. Nerede belediye başkanı? Yok" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte şimdi, 31 Mart akşamı yeni bir dönemi, ben inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaktır. Hatay, iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oldu. Sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Elele, gönül gönüle vererek Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini 56 gün sonra bitireceğiz."

Hatay'da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Lütfü Savaş oyların yüzde 55,16'sini alarak büyükşehir belediye başkanı seçilmişti.

Depremler Hatay'da ağır yıkıma yol açmıştı Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Erdoğan: Hatay'ı ayağa kaldırmak için çalışıyoruz



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay ile ilgili olarak çalışmaya devam ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Medeniyetlerin beşiği Hatay'ımızı en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz; hangi zorlukla, engelle karşılaşırsak karşılaşalım, hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım, Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli, canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok. Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır."

Erdoğan Temmuz ayında TBMM tarafından kabul edilen ek bütçede, deprem bölgesindeki şehirlerde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı, bu yılın bütçesinde de 1 trilyondan fazla kaynak ayırdıklarını belirtti.



Erdoğan "Biz, depremzede kardeşlerimizi oy rengine göre hizmete layık görenlerden değiliz. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı 3 kuruş yardımı insanın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz. Depremzede kardeşlerimizin dertleriyle gerçekten dertlenen, çözülmesi için çaba harcayan bir yönetimiz. Milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız" dedi.

Hatay Büyükşehir'de Cumhur İttifakı adayının Mehmet Öntürk olduğunu söyleyen Erdoğan Hatay’ın ilçeleri için partisinin belediye başkan adaylarını da tanıttı.

AKP’nin ve Cumhur İttifakı’nın Hatay’da gösterdiği belediye başkanı adayları şöyle: Altınözü Belediye Başkanı Adayı Rıfat Sarı, Antakya Belediye Başkanı Adayı İbrahim Naci Yapar, Arsuz Belediye Başkanı Adayı Değer Tultak, Belen Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı İbrahim Gül, Defne Belediye Başkanı Adayı Gökhan Köse, Dörtyol Belediye Başkanı Adayı Oğuz Uçar, Erzin Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Erhan Akın, Hassa Belediye Başkanı Adayı Selahattin Çolak, İskenderun Belediye Başkanı Adayı Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediye Başkanı Adayı Ömer Erdal Çelik, Kumlu Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Mehmet Deli, Payas Belediye Başkanı Adayı Bekir Altan, Reyhanlı Belediye Başkanı Adayı Ahmet Selman Yumuşak, Samandağ Belediye Başkanı Adayı Seyit Ali Aslan, Yayladağı Belediye Başkanı Adayı Mehmet Yalçın.

CHP'li Lütfü Savaş Hatay'dan yeniden aday To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ANKA / SSB, EC