Erdoğan'dan "Fatih Terim Fonu" hakkında ilk açıklama

"Fatih Terim Fonu" adı altında yapıldığı öne sürülen dolandırıcılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, "Fatih Terim Fonu" adı altında yapıldığı öne sürülen dolandırıcılık iddiaları ve bu konuda yürütülen soruşturma hakkında ilk kez değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, aralarında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu futbol dünyasından isimlerin DenizBank şube müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığına yönelik iddialar hakkında "tartışmanın tam göbeğinde" Fatih Terim'in de olduğu hatırlatılarak yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker. Konu yargıdadır ve yargı bununla ilgili gerekli araştırmasını yapmaktadır. Vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır. Bu konularla ilgili kararlar inanıyorum ki yargı tarafından en ideal şekilde verilecektir. Buradan sakınma diye bir şey söz konusu değil. Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız."

"ABD bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor"

Söyleşide, 7 Aralık'ta Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaretle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Temennimiz odur ki yeni bir dönem başlamış olsun" dedi.

"Biz dostları artırmaya, düşmanları azaltmaya çalışıyoruz" diyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'i kastederek "Bunları ikili görüşmemizde de kendisine çok açık net, bundan önce söylediğim gibi yine söylemekte fayda olduğuna inanıyorum. Çünkü Türkiye'den seslendiğiniz zaman Kos Adası'ndan o ses duyuluyor. Arasındaki mesafe bu kadar yakın, bu kadar geçmişi itibariyle iç içe olan iki ülkenin hâlâ düşmanlığı körükleyen seslerle yürümesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

ABD'yi Türkiye ile Yunanistan'ı birbirine düşürmeye çalışmakla suçlayan Erdoğan, "Bir diğer taraftan da bizi kızıştıran kim? Bu noktada baktığımız zaman Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birileri bizi birbirimize düşürmenin gayreti içerisinde. Parasını ödediğimiz hâlde bize F-16'larımız verilmezken Yunanistan'a hâlâ F-16'ları gönderiyor, mühimmatını gönderiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika böyle yapıyor diye bizim de herhalde geri çekilecek bir hâlimiz yok. Yanı başımızdaki komşumuza ziyaretimizi yaparız, oturur konuşuruz. Eğer birbirimizin çıkarlarına zarar verecek tutumlar içerisine girmiyorsak mesele yok. Yolumuza aynen devam ederiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Tabii ki görüş ayrılıklarımız var ve çözümü bir çırpıda mümkün olmayan derin meseleler bulunuyor. Fakat hemen çözebileceğimiz ve iş birliği zeminini genişletecek başlıklar da yok değil. Yeni bir dönem başlatır, verilen sözleri tutar ve dış etkilerden arındırılmış bir düzlemde bu ilişkileri geliştirebilirsek eminim ki kazançlı çıkarız. Bizim dış politika anlayışımız 'Hep ben kazanayım, karşıdaki kaybetsin' değildir. Biz 'kazan-kazan' anlayışı ile Atina'ya gideceğiz. Orada yeni dönemin ruhuna yakışır kararlar almak için hem ikili ilişkilerimizi hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ele alacağız" diye ekledi.

"Soykırımcı Netanyahu UCM'de ceza almalı"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yönelik sert söylemlerini de sürdüren Erdoğan, "soykırımcı" diye tanımladığı İsrailli liderin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) ceza alması için yürütülen uluslararası hukuki süreci Türkiye olarak yakından takip ettiklerini belirtti.

"Üç bine yakın avukat Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gerekli başvuruyu yaptı. İstanbul Milletvekilimiz Cüneyt Yüksel, bu heyetin içerisindeydi. Lahey'deki süreci de takip edecekler. Oradan beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların, bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bu soykırıma ceza vermesi için elimizden geleni yapacağız" diye ekleyen Erdoğan, "Bizler bu davanın üst seviyede takibini yapacağız. Milletvekilimiz Cüneyt Yüksel Lahey'deki görüşmelerinin başarılı geçtiğini ifade etti. Beklentimiz verdiğimiz belgeler, bilgilerle beraber Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde inşallah olumlu neticeler alma istikametinde. Peşini bırakmayacağız, takipçisi olacağız. Biz bu soykırımda parmağı olan tüm İsrail yöneticilerinin yargılanıp ceza almasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

DW/CÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?