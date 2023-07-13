Erdoğan'dan F-16 açıklaması: Biden bu işin takipçisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nden dönüş yolculuğunda İsveç'in NATO üyeliği, AB ile ilişkiler ve göçmenlerle ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın F-16 satışına sıcak baktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius kentinde yapılan NATO Zirvesi dönüşünde, uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Vilnius'taki zirvenin, "NATO'nun birlik ve insicamının sergilenmesi" ve "İttifak dayanışmasının pekiştirilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil ettiğini" ifade eden Erdoğan, Türkiye'nın çabaları ile ilk defa NATO bünyesinde bir "Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü'nün atanmasına karar verildiğini" aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve kapsamındaki görüşmemiz de çok çok verimli geçti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika bir görüşme oldu. F-16'ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi aslında ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor" diyerek, hem Biden'ın hem de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, F-16'ların Türkiye'ye satışı ile ilgili olarak, "Biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz" dediklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye tarafında da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte "sürecin lehe dönüştürülmesi" için çaba sarfedeceklerini aktardı.

İsveç'in NATO üyeliği ve AB ile ilişkiler

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi ile ilgili olarak Erdoğan, "Zirve hitamında yaptığımız basın toplantısında meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Kendilerine ifade ettiğimiz gibi İsveç'in katılım protokollerini onaylayacak merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şu an işleyen bir süreç vardır. Meclisimiz atılan adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin tekrar canlandırılması için, müttefik ülkeler arasında "olumlu bir kanaatin hakim olduğunu" dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde her zaman verdiği sözlerin arkasında durduğunu ve durmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somut sonuçlarını en kısa zamanda görmek istiyoruz. Verilen sözlere dair somut adımlar öncelikle terör örgütlerinin faaliyetlerinin söz konusu ülkelerde sonlandırılması, teröristlerin iadesi. Avrupa Birliğinden göreceğimiz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız" ifadelerini kullandı.

NATO Liderler Zirvesi'nden bir gün önce bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - (10.07.2023 / Vilnius) Fotoğraf: Henrik Montgomery/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Türk ekonomisinin durumu

Gazetecilerin Türk ekonomisindeki gelişmelerle ilgili sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz. Ekonomiyi güçlendirecek, Türkiye'yi büyütecek adımları attık, atıyoruz. Yapılan çalışmaların, göreve getirilen ekibin olumlu yansımalarını da almaya başladık" dedi.

26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktığını aktaran Erdoğan, bu bir aylık dönemde net rezervlerin de 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdiğini ve bu rakamların ekonomi, finans, ticaret çevrelerine de güven ve cesaret verdiğini dile getirdi.

Düzensiz göç ile mücadele

Türkiye'de gündemdeki tartışmalı konulardan biri olan ülkeye yönelik düzensiz göç ile ilgili olarak da Erdoğan, bu konuyla mücadelenin hiçbir zaman sekteye uğramadığını ve uğrayamayacağını vurguladı.

Bundan sonra uygulamada daha birçok adım atılacağını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Bunlar kah polisiyedir kah o sınırlardaki uygulamalarımızdır. Türkiye'ye bu göçmen girişlerinin engellenmesi ve yakalananlarının sığınma evleri veya göçmen evlerine alınması önemli. Atılacak adımlarla da bu işi daha da sınırlamak ve yerinden özellikle, Suriye'nin kuzeyinden olacak göçleri yerinde engellemek önemli. Şu anda buna yönelik çalışmalarımız var. Kaçak göçmenler yakalanır, yakalanmaz hemen Geri Gönderme Merkezlerine gönderilerek orada gerekli olanlar yapılıyor. Bunlar ülkelerine gönderiliyor ve bununla beraber halkımızdaki endişe, korku, bunları da gidermiş oluyoruz."

Yapılan bu çalışmalarla vatandaşların, "kısa zamanda düzensiz göçmenler konusunda gözle görünür değişiklikleri hissedeceğini" ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik güçlerimiz, önlemleri ve çalışmalarını vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için sıkılaştırdı. Ancak çalışmalar da hiçbir insanın onuruna aykırı şekilde yapılmayacak. Medeniyetimizin, değerlerimizin gerektirdiği adımları atacağız" dedi.

İnsan kaçakçıları ile mücadelenin de devam ettiğini ve bu bağlamda 168 kişinin tutuklandığını bildiren Erdoğan, "Düzensiz göçmenlerle, ülkemize sığınmış, misafir ettiğimiz mültecileri de birbirine karıştırmamalıyız. Mültecilerin onurlu, gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

DW / ET,HT

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