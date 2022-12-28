Erdoğan'dan EYT açıklaması: Yaş sınırı uygulanmayacak

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemenin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik hakkının kullanımında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda uzun süredir beklenen düzenlemenin detaylarını kamuoyuna açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı açıklamada, emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını duyurdu.

Erdoğan, "Ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaş şartı olmadan emekliliğe imkân sağlayan düzenlemeyi, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz" diye ekledi.

2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşuyor

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık. Her yıl istihdamına 1 milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif-pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır."

Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin konuyu yıl bitmeden gündemlerinden çıkaracaklarını söylemişti.

DW / CÖ, EC