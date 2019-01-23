 Erdoğan′dan Esad′a ″Adana mutabakatı″ sinyali | TÜRKİYE | DW | 24.01.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Esad'a "Adana mutabakatı" sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı'nı gündeme getirerek "Putin ile görüşmemiz sonrası mutabakat üzerinde ısrarlı bir şekilde durmamız gerekliliğini daha iyi anlıyoruz" dedi.

Syrischer Präsident Abahar Assad mit türkischem Premier Recep Erdogan (picture-alliance/AP Photo/SANA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü Moskova'da yaptığı görüşmede Suriye ile 1998'de PKK konusunda varılan Adana Mutabakatı'nın gündeme geldiğini belirtti.

"Mutabakatın altında bölücü terör örgütünün tesliminin yattığını" söyleyen Erdoğan, "Dünkü seyahattan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığımız görüşmelerle yeniden gündeme gelen Adana Mutabakatı üzerinde ısrarlı şekilde durmamızın gerekliliğini daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Suriye yönetiminin PKK'ya verdiği destek nedeniyle iki ülkenin savaşın eşiğine geldiği dönemde 1998 yılında imzalanan mutabakat ile Şam, topraklarında Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerine izin vermeyeceği taahhüdünde bulunmuştu. Suriye topraklarından çıkarılan PKK lideri Abdullah Öcalan Rusya, İtalya ve Yunanistan'ın ardından gittiği Kenya'da yakalanarak 1999 yılında Türkiye'ye götürülmüştü.

"Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok"

Kara Harp Okulunda düzenlenen Harita Genel Müdürlüğü Atlas ve Küre uygulamalarının tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan Suriye'de güvenli bölge planına da değinerek Suriye'yi işgal gibi bir gündemlerinin bulunmadığını savundu. Suriye'de atılan adımların sınırları güvenlik altına almanın yanı sıra bölgede yaşayan insanların huzurunu sağlamayı amaçladığını belirten Erdoğan, "Attığımız adımlar bunun için. Buradaki huzuru nasıl sağlarız. Afrin'de nasıl sağlarız, İdlib'de nasıl sağlarız, Cerablus'ta nasıl sağlarız? Suriye'nin özellikle bize yakın olan bölgesindeki Sayın Trump'ın ifadesiyle o 20 mil yani açarsak 30-32 kilometre derinlikte bunu nasıl sağlarız? Bütün bu çalışmalar bunun için. Yoksa bizim 'Suriye'de işgal' diye bir derdimiz yok. Bize 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımız yeter" diye konuştu.

Erdoğan, AB üyelik sürecinin ve şu an Suriye'de yaşanan gelişmelerin "Türkiye'yi tökezletip düşürme projesinin birer parçası olduğunu" savundu.

DW/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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