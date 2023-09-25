Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj: Barışın kaybedeni olmaz

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılan Erdoğan, Ermenistan'a "barış elini tutma" çağrısında bulundu. Aliyev ise konuğu Erdoğan'a ve Türkiye'ye, ülkesine verilen destek için teşekkür etti.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde mevkidaşı İlham Aliyev ile Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan ordusunu, Dağlık Karabağ'daki "anti-terör operasyonunu" başarı ile tamamlamasından dolayı tebrik etti. Konuşmasında, Erivan'a da seslenen Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz" ifadelerini kullandı.

"Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum" diyen Erdoğan, "Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi, halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz, muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir" dedi.

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma törenine katıldığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projesi ile ilgili olarak da, "Nahçıvan, tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisiyle birlikte bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkanına kavuşacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, söz konusu projenin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacağını vurguladı.

Erdoğan'ı Nahçıvan'da ağırlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, doğal gaz hattının temelinin atılmasının Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik ilişkilerinin tarihinde önemli bir olay olduğunu, bu hattın iki ülke ilişkilerine yeni ivme kazandıracağını ve Nahçıvan'ın enerji güvenliğini daha büyük ölçekte sağlayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da askeri törenle karşılandı - (25.09.2023) Fotoğraf: Arif Hudaverdi Yaman/AA/picture alliance

Nahçıvan'ın tarihi açıdan Azerbaycan toprağı olduğunu belirten Aliyev, Sovyetler'in 1920'de Batı Zengezur'u Azerbaycan'dan ayırması sonucu Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki coğrafi bağlantının kesildiğini ve Ermenistan'ın Nahçıvan'a karşı da toprak iddiasında bulunduğunu aktararak, o dönemde Nahçıvan'ın tüm elektrik ve doğal gaz hatlarının Ermenistan tarafından kesildiğini, abluka altında kalan Nahçıvan'ın 15 yıl gazsız yaşadığını vurguladı.

2005'te İran'la imzalanan anlaşma sayesinde İran'dan Nahçıvan'a gaz verilmesinin sağlandığını ifade eden Aliyev, "Iğdır-Nahçıvan doğal gaz hattı ise Nahçıvan'a gaz verilmesini sağlayacak ikinci hat olacaktır. Üç gün sonra Nahçıvan'da Türkiye-Azerbaycan 3. Enerji Forumu yapılacak. Nahçıvan'ın gazı ve petrolü olmasa da güneşi var. Nahçıvan'da güneş elektrik santrallerinin inşası istikametinde büyük planlarımız var. Bu gerçekleşirse Nahçıvan yeşil enerji bölgesine dönüşecek. Burada hem güneş hem rüzgar hem de su elektrik santrallerinin inşası için büyük potansiyel var. Gelecekte Nahçıvan'dan Türkiye'ye en az 1000 megavat yeşil enerji ihracı mümkün olacaktır" dedi.

Aliyev'den Erdoğan'a Dağlık Karabağ teşekkürü

İlham Aliyev ayrıca, geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin Dağlık Karabağ'a yönelik "terörle mücadele operasyonunu" destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Üç yıl önce 2. Karabağ Savaşı'nda işgale son vermiştik, beş günde ise egemenliğimizi tam sağladık. 24 saatten az süren antiterör operasyonunda Azerbaycan arazilerinde yasa dışı konuşlandırılan Ermenistan ordusu teslim oldu, şartlarımızı kabul etti ve Azerbaycan egemenliğini tam sağladı" diyen İlham Aliyev, Karabağ'daki Ermeni ahaliye yakıt, gıda ve ilaç gibi insani yardım gönderdiklerini belirterek, "Karabağ'da yaşayan insanlar etnik kimliğine bakılmaksızın Azerbaycan vatandaşıdır. Onların güvenliği ve hakları Azerbaycan devletince sağlanacaktır" dedi.

2. Karabağ Savaşı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi yeni seviyeye yükseltti. Bugün ilişkilerimiz en yüksek düzeydedir. İlişkilerimizin tüm alanlarda en faal dönemini yaşıyoruz" dedi.

DHA,DW / ET,BK

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