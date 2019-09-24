Erdoğan'dan dünyaya "Aylan Kurdi"li mesaj

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan yarım saatten fazla süren konuşmasının önemli bir kısmını Suriye'deki iç savaşa ayırdı. Suriye‘nin "Küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya" haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Suriye krizini sona erdirmenin artık zamanı gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de IŞİD‘e karşı en büyük darbeyi Türkiye‘nin vurduğunu belirterek, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin 500 IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan insanların Türkiye‘ye sığındıklarını da hatırlatan Erdoğan, halen ülkede 5 milyon sığınmacının bulunduğunu belirterek, "Bunun 3 milyon 650 binini Suriye'den gelenler oluşturuyor. Son 8 yılda sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadık. AB'den bize gelen destek 3 milyar eurodur" diye konuştu.

Genel Kurul'a ailesiyle birlikte iç savaştan kaçarken bindikleri botun batması sonucu yaşamıni yitiren Aylan Kurdi adlı çocuğun fotoğrafını gösteren Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir" dedi.

"Türkiye‘nin yeni bir göç dalgasını karşılama imkanı yok"

ABD ile Türkiye- Suriye sınırında bir güvenli bölge kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, 30 kilometre derinlikteki bölgede 2 milyon Suriyelinin iskan edilmesinin planlandığını söyledi. Bölgenin Deyr-ez Zor ve Rakka hattına kadar genişletilmesi durumunda ise 3 milyon Suriyeli‘nin buraya döneceğini ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı olmadığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin sığınmacılar için yürüttüğü çalışmalarda yalnız bırakıldığını da vurguladı.

"İsrail neresi?"

Konuşmasında Filistin konusuna da değinen Erdoğan, İsrail'in genişleme politikasını, "İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır?" sözleriyle eleştirdi. Erdoğan, "Ben merak ediyorum bu İsrail neresi?" diye sordu.

Irkçılık ve İslam karşıtlığı konusunda da görüşlerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısı nedeniyle bu tarihin "İslam düşmanlığına karşı dayanışma günü" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe