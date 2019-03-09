Erdoğan'dan döviz "provokatörlerine": Bedelini çok ağır ödeyeceksiniz

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar ve euronun artması için "provokatif" eylemlerde bulunanların "çok ağır" bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Erdoğan, "Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, 'Döviz yükselecek, şöyle, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin (döviz) içerisine girenlere sesleniyorum: Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz" dedi.

TL, dolar ve euro karşısında son günlerde büyük oranda değer kaybetti. Döviz kurunda 22 Mart Cuma günü yüzde 6'ya yakın artış kaydedilmişti.

Yenikapı'daki mitingde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da konuşma yaptı.

DW/CÖ,AÜ

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