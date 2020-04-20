 Erdoğan’dan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması | TÜRKİYE | DW | 20.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan’dan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 - 26 Nisan arasında 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması planladıklarını açıkladı. Erdoğan, haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam ettirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 23 - 26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırmasını planladıklarını açıkladı.

Alınan tedbirlerin koronavirüs salgınının kontrolünde etkili olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz’’ diye konuştu.

"23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz" diyen Erdoğan, yasağın 23 Nisan Perşembe saat 00:00’da başlayıp, 26 Nisan Pazar günü saat 00:00'da sona ereceğini söyledi. Erdoğan, uygulamaya ilişkin detayların İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Önerdiğimiz linkler

Salgında hizmeti sadece kendisinin ulaştırabileceğini savunan hükümet ile muhalif belediyeler arasında gerilim tırmanıyor. Siyaset bilimciler ise hükümetin "siyasi hesaplarından" halkın zarar gördüğü uyarısı yapıyor. (20.04.2020)

Türkiye’nin en büyük üniversite hastanelerinden biri olan Cerrahpaşa’da 68 sağlık çalışanı COVID-19’a yakalandı. Yoğun bakım üniteleri dört katına çıkarıldı. Sürecin başından beri 44 kişi hayatını kaybetti. (20.04.2020)

Türkiye’nin yaptığı tıbbi malzeme yardımları neler? Peki, bu yardımların Türkiye'nin dış politikasındaki yeri ne? Uluslararası ilişkiler uzmanları, Türkiye’nin koronavirüs yardımlarını DW Türkçe’ye değerlendirdi. (20.04.2020)

Hastanelerde olağanüstü yoğunluk yaşanmadığını söyleyen  ve sağlık görevlilerine teşekkür eden Erdoğan, hastane, yatak ve yoğun bakım yatağı konusundaki mevcut kapasitenin de güçlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, vatandaşların çok büyük bir bölümünün açıklanan tedbirlere uymasıyla salgının felaket boyutuna varmasının önüne geçildiğini ifade etti.

Yeni infaz düzenlemesine de değinen Erdoğan, uygulamayla 90 bini aşkın mahkumun cezaevinde çıktığını ya da çıkmak üzere işlemlerinin başlatıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı "Bu düzenlemeyle, cezaevlerini hem kapasite olarak rahatlattık, hem de salgın tehdidin önüne geçmiş olduk" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, adliyelerde alınan önlemlerle de insan yoğunluğunun yüzde 95 oranında azaltıldığını ifade etti.

"Çeşitli ülkelerdeki 25 bin vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini" söyleyen Erdoğan, "Amacımız Ramazan ayına kadar bu operasyonu tamamlamaktır" şeklinde konuştu.

"Toplanan para 1 milyar 800 milyon TL’ye yaklaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bize yeteriz" kampanyasında toplanan para tutarının 1 milyar 800 milyon TL’ye yaklaştığını açıkladı. Erdoğan, hayırseverlere seslenerek "Gelin bu rakamı 2 milyarın üzerine çıkararak tarihi bir dayanışma örneği gösterelim" diye konuştu.

DW / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte

Özel bankalara “zorla kredi” baskısı ne işe yarayacak? 20.04.2020

BDDK hafta sonu aldığı kararla bankaları, ellerindeki mevduattan fazlasını kredi olarak dağıtmaya zorladı. Peki bankalar bu talebe nasıl yanıt verecek, bu kararın faturası ne olacak? Erdal Sağlam, DW Türkçe için yazdı.

Türkei Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan "virüs" ile kimi kastetti? 14.04.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemiz, medya ve siyaset virüslerinden kurtulacak" şeklindeki sözleri, hükümeti ya da politikalarını eleştiren gazetecilere yönelik yeni bir gözaltı operasyonunun işareti olarak algılandı.

Flagge Türkei und EU

AB'ye "Türkiye'den vazgeçmemeliyiz" çağrısı 17.04.2020

Alman sosyal demokratların etkili isimlerinden Schmid, "Türkiye’den vazgeçmemeliyiz" çağrısını neden yaptığını anlatırken, ilişkilerin gücünü kaybeden ve otoriterleşen Erdoğan’a "indirgenmemesi gerektiğini" savundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

(Sembolik fotoğraf)

Yeşilova Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Burdur’a bağlı Yeşilova Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin silahlı saldırıya uğramasına tepkiler sürüyor. Olayda Şenel’in ve eşinin yaralandığı bildirildi.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  