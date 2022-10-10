Erdoğan'dan CHP'ye: Yasakçı zihniyet pusuda bekliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü yasal güvence alma konusunu gündeme getirmesini eleştirdi.

Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin hâlâ pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem konu yeniden gündeme geldi, meselenin çözümünü doğrudan anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk" diye konuştu.

Erdoğan, "2008'de Meclis'te 411 oyla kabul edilen ve daha sonra CHP Genel Başkanı'nın imzasıyla açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren daha kapsamlı bir anayasa değişikliği hazırlığı yapmaları için talimatımızı verdik" dedi. Anayasal değişiklik önerisiyle "tarihi bir çağrı yaptıklarını" dile getiren Erdoğan, "Konu meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle, ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma hakkı konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük" ifadelerini kullandı.

Başörtüsü tartışması, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden kamuda başörtüsünü yasal güvence altına almak için meclise yasa teklifi getireceklerini açıklamasıyla patlak vermişti. Bunun ardından Erdoğan, yasal değişiklik yerine anayasal düzlemde değişiklik yapmayı önermişti.

"Türkiye Avrupa için vazgeçilmez"

Erdoğan, geçen hafta katıldığı, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ilk toplantısındaki temaslarına da değindi.

Nikol Paşinyan ve Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: DHA

Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Yaşanan her gelişme, Türkiye'nin AB ve Avrupa coğrafyası için vazgeçilmez olduğu gerçeğini tekrar göz önüne seriyor" diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında oynadığı "arabulucu ve kolaylaştırıcı rolün takdirle karşılandığını gördüklerini" de dile getirdi.

"Türkiye krizlere daha dayanıklı"

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin krizlere karşı diğer ülkelere göre daha dirençli olduğunu da savundu.

Erdoğan, "Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin arttığı dönemden geçiyoruz. Salgın, savaş, enerji ve emtia fiyatların yükselişiyle, resesyon ihtimaliyle tırmanan bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Düzensiz göç akımı, hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye, diğer devletlerden farklı olarak, maruz kaldığı saldırı ve tuzakların da etkisiyle, tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alma kabiliyetine sahip bir ülkedir" ifadelerini kullanan Erdoğan, enerji krizinin "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündürdüğünü" ancak Türkiye'nin bu krize "hazırlıklı yakalandığını" dile getirdi.

Öte yandan Erdoğan, 150 bin üniversite öğrencisine ailelerinin yanına gidebilmeleri için ulaşım desteği verileceğini de aktardı. Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız" dedi.

Sosyal konut projeleri alanında attıkları adımlara da dikkat çeken Erdoğan, "İlk evim, ilk işyerim" projesiyle ilgili şu ana kadar 7,2 milyon başvuru aldıklarını ve ilk etapta 250 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

DW/BÜ,BÖ