Erdoğan'dan ceza infaz kanununda değişiklik sinyali

Erdoğan art arda yaşanan kadın cinayetleri ve şiddet olayları sonrası yasa değişikliği sinyali verdi: Tutuklu yargılamanın kapsamı genişletilecek, belli suçlarda hükümlünün en az birkaç ay hapis yatması sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde yaşanan şiddet olayları ve kadın cinayetlerinin ardından ceza infaz yasasında değişiklik yapılacağı tartışmalarına dair açıklamada bulundu.

AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize, nerede boşluk varsa mutlaka hâl yoluna koyacağız" dedi.

Mevcut durumda seri suç işleyen kişilerle ilgili açılan onlarca dava olmasına rağmen, bunlar sonuçlanmadan kayıtlarda gözükmediğini söyleyen Erdoğan, "İlk Derece Mahkemesi, İstinaf, Yargıtay derken, bir cezanın kesinleşmesi beş yıla, hatta yedi yıla kadar uzayabiliyor. Bu süreçte suçlu kişi, yeni işlediği cürümlerde herhangi bir sabıka kaydı olmadığı için, tutuklama olmadan yargılanabiliyor. Özellikle suçu geçim kaynağı hâline getirenler ile suçta kibirlenenlerin, sistemin bu yönünü istismar ettiklerini görüyoruz" dedi.

"İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan hükümetin bu kapsamda "iki önemli adım atmayı planladığını", bunlardan ilkinin kurumsal düzenlemeye; ikincisininse seri suç işleyenlerin tutuklanabilmesinin kolaylaştırılmasına yönelik olduğunu belirtti.

Yeni düzenlemenin ayrıntılarında ne var?

Erdoğan gündemlerindeki yasal düzenlemeye dair şu ayrıntıları verdi:

"Gereken kanuni düzenlemeleri yaparak, mesela beş suç kaydı olan birinin, diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden, yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak. Tutukluluk süresi, kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı bir şekilde belirlenecektir. Elbette bu husus, toplum vicdanını yaralayan, belirli suçlar için geçerli olacaktır.

Toplumda infiale neden olan bir diğer husus ise pratikte beş yıldan, hatta altı yıldan az ceza alanların, maalesef, hiç cezaevine girmeden hayatını sürdürebilmesidir. Bu durumun önüne geçmek için, yine belirli suçlarda infaz hükümlerinin ancak, mesela; alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır. Örneğin, üç yıl ceza almış bir kişi, yaklaşık 3,5 ay cezaevinde kalmadan, serbest kalmasıyla neticelenecek hükümlerden yararlanamayacaktır. Böylece, suç işlemeye teşebbüs edecek kişilerin her halükarda cezaevine gireceğini bilerek kendini kontrol etmesi sağlanacak ve pervasızca etrafa saldırılmasının önüne geçilecektir."

Basına reyting suçlaması

Cumhurbaşkanı ayrıca "Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Konuşmasında basını da "reyting kaygısı ile son derece sorunlu bir yayın politikası izlemekle" suçlayan Erdoğan, "Cinayet vakaları, insanımızın ailecek televizyon izlediği saatlerde, en ince detayına kadar anlatılıyor. Bu tür olaylarda, meselenin sosyal öğrenme boyutu, ne yazık ki göz ardı ediliyor" dedi.

Erdoğan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının "kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmadığını" da savundu.

DW / MUK,CÖ

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