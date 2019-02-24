 Erdoğan′dan Brüksel′e Sisi tepkisi: AB samimi değil | TÜRKİYE | DW | 26.02.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Brüksel'e Sisi tepkisi: AB samimi değil

Geçtiğimiz hafta dokuz kişiyi idam eden Mısır'la AB'nin bir araya gelmesine Türkiye'den tepki var. Erdoğan, "Sisi'nin davetine katılan AB ülkelerinde demokrasiden bahsedebilir misiniz?" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin Mısır'ın da aralarında olduğu Arap Birliği ülkeleri ile bir araya gelmesine tepki gösterdi. Giresun'da konuşan Erdoğan, "Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz?" dedi.

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"AB samimi değil" diyen Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır" sözleri ile Brüksel'i eleştirdi.

AB ve Arap Birliği arasındaki zirveye ilişkin bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Avrupa çifte standart ve ikiyüzlülükte en üst seviyeye çıkmıştır. Darbecilerin idamına 'şunu yaparız, bunu yaparız' diyenlerin bu 9 insanın infaz edildiği günlerde Sisi'ye destek vermesi çifte standarttır" dedi.

Irkçılık gibi akımların Avrupa değerlerini aşındırdığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa'yı yöneten liderlere baktığımız zaman değerler yoktur, sadece çıkarlar vardır. Biz çifte standarttan uzak bir Avrupa istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Mısır, başsavcı Hişam Berekat'a yönelik 2015'te düzenlen suikastla ilgili olarak dava kapsamında 20 Şubat'ta dokuz kişiyi idam etmişti. İnsan hakları örgütleri tarafından eleştirilen davada Mısır'daki sanıkların işkence altında suçunu itiraf ettiği öne sürülüyor. Mısır iddiaları reddediyor.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin ortak zirvesinde idam kararını savunmuştu.  Zirvede konuşan Sisi, Avrupa'dan farklı kültüre sahip olduklarını dile getirmişti. Sisi, "Bir kişi, terör eylemi sonucu öldürüldüğünde, aileleri benden çocukları ve onların kanı için doğru olanı yapmamı istiyor. Bu kültür bölgede var ve bu hak yasa yoluyla sağlanmalı" diye konuşmuştu.

Mısır'da düzenlenen zirveye ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker insan hakları konusunun ikili görüşmelerde ele alındığını açıklamıştı. Birçok ülkedeki insan hakları durumu konusunda endişesi olduğunu söyleyen Juncker, "Bir tek kusursuz demokratlarla konuşsaydık, haftanın Salı günü bitmesi gerekirdi" demişti.

rtr,AFP,İHA/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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