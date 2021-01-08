 Erdoğan′dan Boğaziçi açıklaması | TÜRKİYE | DW | 09.01.2021

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde günlerdir devam eden rektör protestosuna ilişkin olarak "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz" dedi.

Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasını protesto eylemlerine de değindi. Protestoları eleştiren Erdoğan, "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik, bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük" dedi. 

Dünyada ve Türkiye’de her şeyin değiştiğini söyleyen Erdoğan, "Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürme gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel darkafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var" dedi. 

Boğaziçili öğrenciler

Boğaziçili öğrencilerin Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okula rektör olarak atanmasına karşı protestoları sürüyor

"Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır" diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Ülkemizde sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar... Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. Bunun örneklerini daha birkaç ay önce Fransa’da görmüştük. ABD’de son günlerde yaşanan hadiselerde de benzer tepkilere şahit olduk. Tüm bu gelişmeler Batı dünyasının kendisini demokrasi hak ve özgürlükler konusunda samimi bir özeleştiriye tabi tutmasını zorunlu hale getirmiştir." 

Erdoğan "insanlığın tamamını kucaklayacak köken, renk, inanç, kültür gibi ayrımların üstüne çıkacak adil, hakkaniyete dayalı ve sürdürülebilir yeni ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyulacağını" söyleyerek, küresel ve ekonomik düzenin salgınla birlikte yeniden yapılanmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

DW / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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