 Erdoğan’dan Berlin’deki cami baskınına tepki | TÜRKİYE | DW | 23.10.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan’dan Berlin’deki cami baskınına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’deki Mevlana Camisi’ne polis baskını düzenlenmesini kınadı. Erdoğan, söz konusu polis operasyonunun inanç hürriyetini yok saydığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Çarşamba günü Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mevlana Camii’ne düzenlenen polis baskınını, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla kınadı. Erdoğan mesajında, "Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, "hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturmayacağına inandığını" dile getiren Erdoğan, Mevlana Camii’ne geçmiş olsun dileklerini ileterek, ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı ile mücadele etmeyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı:

 

Korona yardımlarında usulsüzlük iddiası

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg ilçesinde yer alan Mevlana Camii ve çevresindeki bazı iş yerlerine, Alman devletinin verdiği korona yardımlarından usulsüz yere faydalandıkları şüphesi ile çarşamba sabahı polis baskını düzenlenmişti.

Berlin Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu baskınlarda yedi bin euro nakit para ve çeşitli belgelere el konduğu duyurulmuş ve usulsüzlük sonucu devletin yaklaşık 70 bin euro zarara uğratıldığından yola çıkıldığı bildirilmişti.

DW,dpa / ET,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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