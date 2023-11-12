Erdoğan'dan AYM'nin yapısında değişiklik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararını tanımaması ve Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ile başlayan tartışmaları da değerlendirdi.

"Öncelikle bireysel başvuru ile ilgili bir düzenlemeye gidilebilir mi" şeklindeki bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenlemeye gitmek zor bir olay değil. Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı, atacağı adıma bağlı. Fakat bireysel başvuruyu hallettikten sonra iş bitmez. Bundan sonra bu bireysel başvurunun dayandığı kapı neresi olacak? Yine Anayasa Mahkemesi olacak. Önce Anayasa Mahkemesi'nin buna hazır hale gelmesi lazım" dedi. Bireysel başvurunun zamanında Anayasa Mahkemesi'ne "hız kazandırır" düşüncesiyle çıkartıldığını hatırlatan Erdoğan, şu anda AYM'de bekleyen 130 bin kadar bireysel başvuru olduğunu belirtti. Erdoğan, "Demek ki Anayasa Mahkemesi'nin çalışmalarını hızlandırma hedefini sağlamamış maalesef" dedi.

Yargıtay'ın hukukçulardan oluştuğuna, AYM'de ise valilerin, iktisatçıların olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ama misyonu noktasında ağırlık nerededir? Yargıtay'dadır" ifadesine vurgu yaptı.

Yargıtay ile AYM arasındaki krize ilişkin olarak "Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince bu hakemliği yapma da tabii bize görev düşebilir. O da bize yine Anayasa'nın yüklediği bir görevdir Cumhurbaşkanı olarak. Temennimiz odur ki tabii böyle bir gerilim olmasaydı" şeklinde konuşan Erdoğan, Yargıtay başkanı ile görüştüğünü ve gerekirse Anayasa Mahkemesi başkanıyla da görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada da, Yargıtay'dan yana tavrını koymuş, yeni Anayasa çağrısı yapmıştı.

Hamas konusunda AB ile görüş ayrılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Hamas arasında süren çatışmalar ve Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin soruları da yanıtladı.

Gazze'deki durum konusunda diplomatik temaslarının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Bundan sonra 17 Kasım'da bizim bir Almanya ziyaretimiz var. Bu Almanya ziyaretimizde de tabii Batı'ya yönelik bazı mesajlarımız olacak" dedi.

Erdoğan değerlendirmelerinde, İsrail ve Hamas'a Batı'nın bakışı ile Türkiye'nin bakışı arasında farklılıklar olduğuna işaret etti. Avrupa Komisyonu'nun raporunda Türkiye'nin Hamas'a ilişkin tutumuna atıfta bulunan Erdoğan, "Her meselede malum Avrupa Birliği’nin, bir defa Türkiye'ye bakışı ne yazık ki ters. Burada da yine o tersliği görüyoruz" dedi. "Avrupa Birliği, İsrail'in katliamında insanlık onurunu acaba görebildi mi, buna saygısı oldu mu? Bunları bizim tersten Avrupa Birliği'ne sormamız lazım" diyen Erdoğan sözlerini "Yeni yeni şimdi çıkmaya başladılar. İşte Macron'un yaptığı son açıklamalar gibi. Ama Almanya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı her ikisi de acaba ne gibi bir tavır içindeler? Bunu Almanya ziyaretinde çok daha net göreceğiz" şeklinde sürdürdü.

"Şu an itibarıyla Avrupa Birliği'ndeki yaklaşım tarzı, ne yazık ki bizim yaklaşım tarzıyla örtüşmüyor. Fakat Almanya ziyareti birçok şeyleri deşifre edecek diye düşünüyorum. Hamas'la ilgili Avrupa Birliği, aynen İsrail gibi düşünüyor. Ama biz onlar gibi düşünmedik, düşünmüyoruz, düşünemeyiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Hamas'ı "terör örgütü" olarak görmediğini vurguladı: "Ben Hamas'a Filistin'deki seçimlerin galibi bir siyasi parti olarak bakıyorum. Onların bakışıyla aynen bakmıyorum. Şimdi oradaki seçimi kazanan bir Hamas var, o zaman bir siyasi parti, öyle bakılıyor. Şimdi ise bizi öyle bir yere getirmek istiyorlar ki 'Hamas bir terör örgütüdür' diyelim istiyorlar. Hayır arkadaş terör örgütü değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Kasım'daki Almanya ziyaretinde Başbakan Olaf Scholz tarafından akşam yemeğinde ağırlanacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da kabul edilecek.

"Biden'ı aramam şık olmaz"

Erdoğan, Gazze için diplomasi trafiğinde ABD Başkanı Joe Biden'ın da olup olmadığı şeklinde bir soruyu ise "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha yeni buradaydı. Herhalde bizi bundan sonra Biden ağırlar. Benim Biden'ı aramam şık olmaz" sözleriyle yanıtladı. Bölgede çatışmaların durması için "Devreye sokulması gereken en önemli ülke malum İsrail üzerinde etkisi olan Amerika" diyen Erdoğan, "Şimdi Amerika'nın üzerine Dışişleri Bakanım muhatabıyla gidiyor" dedi. Biden ile görüşmesi halinde "Gazze bir defa Filistin halkının toprağıdır. Amerika'nın bu kabullenmesi lazım" görüşünü de ileteceklerine işaret eden Erdoğan, "Eğer Gazze, Filistin halkının değil de kalkıp hayır bu işgalci yerleşimcilerin veya İsrail'in toprağıdır diye bir yaklaşım Biden'da varsa, zaten anlaşmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.

DW/JD, DÇÜ

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