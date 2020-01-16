 Erdoğan’dan Avrupa’ya Libya uyarısı | DÜNYA | DW | 18.01.2020

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DÜNYA

Erdoğan’dan Avrupa’ya Libya uyarısı

Berlin’deki Libya zirvesi öncesi Erdoğan, Avrupa’yı uyararak Libya’da meşru hükümetin düşmesi halinde kıtanın terör tehdidiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. BM, zirve için hedefin “kalıcı ateşkes” olduğunu belirtti.

Erdoğan, Berlin'de düzenlenecek Libya zirvesinde masada olacak.

Erdoğan, Berlin'de düzenlenecek Libya zirvesinde masada olacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Pazar günü düzenlenecek kritik Libya zirvesi için geri sayım sürerken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya "meşru hükümetin düşürülmesi" halinde terörizmin artabileceği uyarısında bulundu.

Virginia merkezli gazete Politico'ya bir makale kaleme alan Erdoğan, "Libya'nın meşru hükümetinin düşürülmesi hâlinde Avrupa'nın yeni sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalıdır" diye yazdı. Erdoğan, böyle bir durumda Irak ve Suriye'de yenilen IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerinin yeniden ayağa kalmak için Libya'da verimli bir taban bulacağını ifade etti.

"Çatışmalar devam ederse şiddet ve istikrarsızlığın Avrupa'ya yönelik düzensiz göçü besleyeceği de unutulmamalıdır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Avrupalı liderler, yeni bir saldırıyla karşı karşıya bulunan liberal dünya düzenini savunacak mıdır? Yoksa Suriye'de yaptıkları gibi sorumluluklarından kaçıp, yaşanan krizi tribünlerden mi izleyeceklerdir?" dedi.

"Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" başlıklı makalede Erdoğan, Avrupa'dan daha somut adımlar atmalarını beklediklerini belirterek, "Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceklerini düşünerek, halihazırda askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir" ifadelerini kullandı. Makalede Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümetine tam destek verdiğinin altını çizerek, "Libya'nın güvenlik güçlerini eğiteceğiz ve terör, insan kaçakçılığı ve uluslararası güvenliğe karşı diğer ciddi tehditlerle mücadele etmelerine yardımcı olacağız" dedi.

Birleşmiş Milletler kalıcı ateşkes talep etti

Birleşmiş Milletler'in de yaklaşan Libya konferansının hedeflerine ilişkin bir bildiri taslağı hazırlayarak BM Güvenlik Konseyi üyelerine gönderdiği belirtildi. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından üyelere gönderilen 15 Ocak tarihli taslakta, kalıcı bir ateşkes ve Libya'ya silah ambargosunun katı bir biçimde uygulanmasının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Libya'daki krize çözüm öngören metin, ilgili ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile Berlin'de yapılan hazırlık toplantılarında oluşturuldu. Bu ülkeler arasında Türkiye, Rusya, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ABD gibi ülkeler bulunuyor.

Taslakta ekonomi ve güvenlik alanlarındaki reformlar da ülkeye ilişkin hedefler arasında sayılıyor.

General Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri es-Serrac

General Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri es-Serrac

Petrol ihracatını durdurma tehdidi

Libya konferansı öncesinde, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) petrol ihracatının bloke edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. NOC tarafından yapılan açıklamada, "Pazar günü gerçekleştirilecek Berlin konferansı öncesi petrol limanlarını kapatma tehditlerini kınıyoruz" ifadeleri yer aldı. NOC Başkanı Mustafa Saballa, petrol ve gaz sektörünün ülke ekonomisinin can damarı olduğuna dikat çekerek, ihracata yönelik olası bir engellemenin, tek geliri petrol olan halkı derinden sarsacağını söyledi.

Ülkenin doğusundaki limanları da kontrol eden General Hafter birliklerine bağlı bir grup Türkiye'nin Trablus'taki hükümete verdiği desteği protesto amaçlı olarak petrol ihracatını durdurma tehdidinde bulunmuştu.

Pazar günü Berlin'de düzenlenecek uluslararası Libya zirvesinin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin desteklediği General Halife Hafter'in yanı sıra diğer müdahil devletleri bir araya getirmesi planlanıyor.

ABD, Rusya, Çin, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği de konferansa davet edildi.

AFP, dpa/SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Kremlin Sarayı, pazar günü Berlin'de yapılacak olan Libya Konferansı'na, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konferansta Suriye konusunu da gündeme getireceğini bildirdi. (17.01.2020)  

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