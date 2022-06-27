Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete zam yapılacağını duyurdu. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, olası Suriye operasyonunun zamanlamasıyla ilgili bilgi de verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" dedi.

"Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir" diyen Erdoğan, "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı hâliyle ödeneceğini belirtti.

Erdoğan maaşına zam talebini geri çekti

Erdoğan, kendi maaşına yapılmasını talep ettiği zammıysa geri çekti. Erdoğan, "Buradan TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın TBMM Başkanlığına sunduğu ek bütçe kanun teklifi, Cumhurbaşkanı'nın maaşının yüzde 40,4 oranında artmasını öngörüyordu. Söz konusu artış talebi, başta CHP olmak üzere muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

NATO zirvesi

Erdoğan, Madrid'deki NATO zirvesi ve İsveç ile Finlandiya'nın üyelik süreçleriyle ilgili olarak da "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Özellikle PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle, bilgileriyle, görüntüleriyle ifade edeceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmayacağını da açıkça söyleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan Madrid'de zirve öncesi İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya gelecek. Dörtlü görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine özellikle bu iki ülkenin PKK konusundaki tutumları nedeniyle karşı çıkan Türkiye'nin endişeleri giderilmeye çalışılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan ardından yaptığı açıklamada, olası Suriye operasyonunun zamanlamasıyla ilgili de konuştu. Erdoğan, "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekâtlara başlayacağız" dedi.

İran Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı değil

Türkiye'nin olası Suriye operasyonu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasından Ankara'da gerçekleşen görüşmede de ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, görüşmele sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin güvenlik endişelerini "çok iyi anladıklarını" söyledi.

"Özel bir operasyon gerekebileceğini de anlıyoruz" diye ekleyen Abdullahiyan, "Türkiye'nin güvenlik endişeleri tamamen ve kalıcı şekilde giderilmeli" ifadesini kullandı.

DW,AFP/CÖ,JD