Erdoğan'dan Anıtkabir'e 100. yıl ziyareti

Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderleri ve devlet erkanı Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Erdoğan ve beraberindeki heyetin Aslanlı Yol'dan başlayan yürüyüşünün ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra yazdığı mesajı okuyan Erdoğan, "Aziz Atatürk, milletçe 'en büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gurunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmet ile geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleri ile buluşturmuş bir yönetim olarak, ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir. Emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Anıtkabir'de "Erdoğan" sloganları

Cumhurbaşkanı Misakı Milli Kulesi'ne geçerken Anıtkabir avlusundaki siviller tarafından, "Gençlik seninle gurur duyuyor. Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları atıldı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okurken de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı duyuldu.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan’ın tebrikleri burada kabul ettiği belirtildi.

ANKA,DHA / SÖ,ET

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