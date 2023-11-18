Erdoğan'dan Alman liderlere "nefsi müdafaa" eleştirisi

Almanya dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, Alman liderleri "İsrail'in yaptığını nefsi müdafaa olarak kabul ediyor, Filistin'in direnişini nefsi müdafaa olarak görmüyorlar" diyerek eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Almanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbette, Berlin'de görüştüğü Alman liderlerin İsrail konusundaki tutumlarını eleştirmeye devam etti.

Erdoğan, "Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Şansölye'nin de takıldıkları nokta ağırlıklı olarak Hamas'ın durumu. Bu konuda 7 Ekim tarihinde Hamas'ın attığı adımdan dolayı işin failinin Hamas olduğunu düşünüyorlar. 'Siviller öldürüldü, şöyle oldu, böyle oldu' diyorlar. Biz de aksini kendilerine ifade ettik" dedi.

Erdoğan, "İsrail'in bir terör devleti olduğunu açık net olarak söyledik. 'Ne yazık ki, Filistin'de 13 bin çocuk, kadın, yaşlı, öldürüldü. Bunları görmüyorsunuz. Bunları bir kenara koyuyorsunuz. Ama İsrail tarafındaki 100-200 ölümü, tablonun özeti olarak bize anlatmaya çalışıyorsunuz' dedik" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef tespitlerinde yanlış bir odaklanma var. Ukrayna politikasını aynen burada da uyguluyorlar. Ukrayna'da ne yaptılarsa İsrail'de de aynı şeyleri yapıyorlar. 'İsrail haklı' deyip, silahsa silah, paraysa para tüm imkanları sınırsız bir şekilde buraya aktardıklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Neticede İsrail'in yaptığını nefsi müdafaa olarak kabul ediyor, Filistin'in direnişini nefsi müdafaa olarak görmüyorlar" diye konuştu.

Ankara-Atina ilişkileri

Erdoğan, gazetecilerle sohbetinde Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında da değerlendirmede bulundu. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaret hatırlatılarak yöneltilen "Sorunların çözümünde, iş birliğinde sürpriz bir adım gelir mi?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Yapacağımız iş birliği konferansıyla bunları konuşacağız. Temenni ederim ki aynen dediği gibi olur ve Yunanistan'la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır. Yeni bir süreci temennim odur ki inşallah başlatırız" dedi.

Erdoğan, "Biz düşmanları azaltalım, dostları çoğaltalım istiyoruz, inşallah bu adımı atarız. Bölgenin iki önemli ve komşu ülkesi olarak çıkarlarımızın aynı doğrultuda olması gayet normal. Bazı konulardaki görüş ayrılıklarımızı, diyalogu önceleyerek çözüme kavuşturabiliriz. Bölge ülkeleri olarak meseleye rant ve pazar mantığıyla yaklaşan üçüncü ülkeleri sürecin dışında tutarsak, çözemeyeceğimiz bir sorunumuz yok" diye ekledi.

"50+1 şartı değişmeli"

Erdoğan, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 50+1 şartının kaldırılması yönündeki görüşünü de yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi hâlinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez" dedi.

Erdoğan, "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa... Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'En fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullandı.

DW/CÖ,HT

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