  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
Politika

Erdoğan'dan Akbelen açıklaması

2 saat önce

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki çevre direnişini sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Biz çevreci görünümlü marjinallere bakmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz" diye konuştu.

https://p.dw.com/p/4UsIb
Erdoğan, Akbelen'deki çevre direnişine katılanları "çevreci görünümlü marjinaller" olarak nitelendirdi. Fotoğraf: Murat Kula/AA/picture alliance

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından konuşan Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesinin İkizköy sınırları içinde yer alan Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine yönelik çevre direnişine tepki gösterdi. Kemerköy Termik Santrali'nin ülke ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağladığını ve Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse üçte ikisini ürettiğini savunan Erdoğan, özelleştirme sonrası verimi yüzde 50'den fazla artan termik santralin "ülke için önemli bir milli değer konumunda olduğunu" vurguladı.

Erdoğan sözlerini, "Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kendilerine destek vermeye giden muhalefet temsilcilerine bile en ağır hakaretleri etmekten çekinmeyen eylemci profili, amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır" şeklinde sürdürdü.

"Biz, çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz" diyen Erdoğan muhalefeti de eleştirdi. Erdoğan, "Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bunun rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti olarak milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık" şeklinde konuştu.

"Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz"

Erdoğan ekonomik gidişat konusunda yükselen eleştirilere de değindi. Cumhurbaşkanı, ekonomik zorulukları göz ardı etmediklerini belirterek, "dillendiren serzenişleri çok yakından takip ettiklerini" kaydetti. Enflasyon konusunda en büyük başarının AKP dönemine ait olduğunu savunan Erdoğan, son 21 yılın enflasyon ortalamasının yüzde 15'in altında olduğunu söyledi. Erdoğan, "Biz Türkiye'nin sadece güncel çok eskilerden gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bunu yüzde 6'lara kadar düşüren de biz olduk. Yükselene enflasyonu tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı, bu süreçte istihdam ve büyümeden ödün vermeyeceklerinin de altını çizdi.

Başörtüsü düzenlemesi sözü

Erdoğan, TBMM’nin açılmasıyla birlikte "başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceklerini" de söyledi.

Anayasa çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

DW Türkçe’ye VPN ile nasıl erişebilirim?

DW/SÖ,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei Antalya Küste Tourismus Strand

Tüketici Birliği: Tatil bütçesi olmayanların oranı yüzde 2 arttı

Tüketici Birliği: Tatil bütçesi olmayanların oranı yüzde 2 arttı

Tüketici Birliği Federasyonu'nun yaptığı araştırmaya göre bu yıl tatil için bütçesi olmadığını belirten tüketicilerin oranı yüzde iki artarak 71,76'ya yükseldi.
Ekonomi11 saat önce
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Erdoğan'dan Akbelen açıklaması

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Nijer'deki darbenin bedelini halk ödüyor

Nijer'deki darbenin bedelini halk ödüyor

Politika5 saat önce
Köln'de DİTİB'e bağlı merkez camisi

Almanya'da cami anlaşmazlıklarına danışman çözümü

Almanya'da cami anlaşmazlıklarına danışman çözümü

Politika7 saat önce
Çin'deki bir otomobil fabrikasında çalışan bir işçi

Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor

Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor

Ekonomi6 Ağustos 2023
Baby Stillen vs Fläschchen

Anne sütü bebeğin beyinsel gelişimi için kritik önemde

Anne sütü bebeğin beyinsel gelişimi için kritik önemde

Sağlık5 Ağustos 2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki kızının elini tutan babanın fotoğrafı 6 Şubat depremlerinin sembollerinden biri olmuştu

6 Şubat'ı unutmak: Kahramanlık ve sıradanlaşma

6 Şubat'ı unutmak: Kahramanlık ve sıradanlaşma

Felaket5 Ağustos 2023
(Arşiv)

Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin bedelini kim ödüyor?

Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin bedelini kim ödüyor?

Doğa ve Çevre4 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön