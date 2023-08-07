Erdoğan'dan Akbelen açıklaması

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki çevre direnişini sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Biz çevreci görünümlü marjinallere bakmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından konuşan Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesinin İkizköy sınırları içinde yer alan Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine yönelik çevre direnişine tepki gösterdi. Kemerköy Termik Santrali'nin ülke ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağladığını ve Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse üçte ikisini ürettiğini savunan Erdoğan, özelleştirme sonrası verimi yüzde 50'den fazla artan termik santralin "ülke için önemli bir milli değer konumunda olduğunu" vurguladı.

Erdoğan sözlerini, "Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kendilerine destek vermeye giden muhalefet temsilcilerine bile en ağır hakaretleri etmekten çekinmeyen eylemci profili, amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır" şeklinde sürdürdü.

"Biz, çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz" diyen Erdoğan muhalefeti de eleştirdi. Erdoğan, "Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bunun rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti olarak milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık" şeklinde konuştu.

"Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz"

Erdoğan ekonomik gidişat konusunda yükselen eleştirilere de değindi. Cumhurbaşkanı, ekonomik zorulukları göz ardı etmediklerini belirterek, "dillendiren serzenişleri çok yakından takip ettiklerini" kaydetti. Enflasyon konusunda en büyük başarının AKP dönemine ait olduğunu savunan Erdoğan, son 21 yılın enflasyon ortalamasının yüzde 15'in altında olduğunu söyledi. Erdoğan, "Biz Türkiye'nin sadece güncel çok eskilerden gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bunu yüzde 6'lara kadar düşüren de biz olduk. Yükselene enflasyonu tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı, bu süreçte istihdam ve büyümeden ödün vermeyeceklerinin de altını çizdi.

Başörtüsü düzenlemesi sözü

Erdoğan, TBMM’nin açılmasıyla birlikte "başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceklerini" de söyledi.

Anayasa çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

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