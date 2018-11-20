Erdoğan'dan AİHM'ye Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de 48'inci Muhtaralar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde hüküm veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni (AİHM) eleştirdi.

Erdoğan, "AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye terör PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığ davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?" dedi.

"AİHM sen neredesin? Bunun adı özgürlük ve hak arayışı demek değildir, terörperestliktir" diyen Erdoğan, "Burada Avrupalı dostlarımızı ikaz ediyorum, o çok sevdiğiniz teröristler çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün AİHM'nin kararını açıklamasından ardından "AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" yorumunda bulunmuştu.

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Selahattin Demirtaş

Demirtaş: Siyasi rehine pozisyonum tescil edilmiş oldu

Selahattin Demirtaş, AİHM'nin kararının ardından tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden yazılı açıklama yaptı. HDP'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Demirtaş, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği bu kararla birlikte, siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu. İlk günden beri söylediğimiz gibi, HDP'ye yapılan operasyon, tutuklanmamız ve yargılanmamız hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapılıyordu" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın açıklamasında, "Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür. AYM (Anayasa Mahkemesi) dahil, bizim hakkımızda bu süre zarfında yasa dışı karar veren bütün mahkemelerin çok ağır ihlaller yaptığı, AİHM kararıyla kesinleşmiştir. Siyasetin yargı üzerinde kurduğu yeni vesayet, hem demokrasi hem toplumun geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Maalesef ki yürütmenin başı sıfatıyla açıklama yapan Cumhurbaşkanı halen ve bu mahkeme kararına rağmen hukuku, kanunu ve Anayasa’yı tanımayacağını ifade edebilmektedir. Bu benim şahsımla ilgili bir mesele değil, AİHM kararında temsil edildiği gibi bütün Türkiye toplumu ve demokrasi açısından çok vahim bir durumdur" yorumunda bulundu.

Demirtaş, "Hukuk ve adalet mücadelemiz her koşulda devam edecektir" dedi.

Kararda ne vardı?

Demirtaş’ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 20 Şubat 2017 tarihinde açtığı davayı karara bağlayan AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasına kanaat getirdi.

Otomatik geçici tutukluk sisteminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin emniyet ve güvenlik hakkıyla ilgili 5’inci maddesinin 3’üncü bendinde belirtilen "makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkına" aykırı olduğunu hatırlatan AİHM, Türk yargısının Demirtaş’ın tutukluluk süresini uzatmayı meşru göstermek için kullandığı gerekçeleri yetersiz buldu.

Mahkeme bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) en "siyasi" maddesi olarak tanımlanan 18’inci maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. Demirtaş’ın tutukluluk süresinin devamlı uzatılmasının, anayasa değişikliği referandumu ve Cumhurbaşkanı seçimi dönemleri dikkate alındığında "belirtilenden gizli bir amaç güttüğü" görüşünü not eden AİHM, bu amacı "demokratik toplum kavramının odağında olan hür siyasi tartışmayı sınırlamak ve çoğulculuğu boğmak" olarak tanımladı.

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Selahattin Demirtaş 2016 Kasımı'ndan bu yana tutuklu bulunuyor.

dpa,DW/BÖ,AG

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