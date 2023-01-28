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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Murat Kula/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan'dan adaylık eleştirilerine yanıt

2 saat önce

Adaylık eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi adaylığıyla ilgili eleştirilere altılı masanın hâlen bir aday belirlememiş olmasını tenkit ederek yanıt verdi.

Denizli'deki bir açılış töreninde konuşan Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olamayacağı yönündeki tartışmalarla ilgili "Altılı masadan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar" yorumunda bulundu.

"Bir yılda bir aday çıkarmayı beceremeyenler, kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, hep seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanı'yız, öncesi var. Aklınız neredeydi?" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük bir tereddüde, en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti, yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır" dedi.

"Altılı masadakiler bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor" diyen Erdoğan, "Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın tek parti faşizmi özentisi dalavereleri de sandığa gelin" çağrısında bulundu.

Adaylık tartışması

Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihinin belirlenmesinin ardından Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı yönündeki tartışmalar yeniden başlamıştı. Anayasa'nın 101'inci maddesinde "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" deniliyor.

Ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildiğini belirterek Erdoğan'ın tekrar aday olabileceğini öne sürüyor. DW Türkçe'nin konuştuğu anayasaya hukukçuları ise Erdoğan'ın ikinci kez aday olması için TBMM'nin erken seçim kararı alması gerektiğini, aksi takdirde aday olamayacağını ifade ediyor.

DW/CÖ,EC

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