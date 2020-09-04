 Erdoğan′dan AB′ye adil, tarafsız ve objektif kalma çağrısı | AVRUPA | DW | 07.09.2020

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AVRUPA

Erdoğan'dan AB'ye adil, tarafsız ve objektif kalma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le yaptığı telefon görüşmesinde, AB'yi adil, tarafsız ve objektif kalmaya davet etti.

Arşiv

Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB kurumlarını ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda adil, tarafsız ve objektif kalmaya ve sorumlu davranmaya davet ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti" ifadesine yer verildi.  


AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre Michel ise görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'la gerilimi daha da artıracak faaliyetlerden kaçınılmasını ve gerginliğin azaltılması için çalışılmasını istedi. 

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları nedeniyle başlayan gerginlik sürerken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel  geçen hafta artan tansiyonun düşürülmesine yönelik çok taraflı bir Akdeniz konferansı düzenlenmesi fikrini gündeme getirmişti.

Akdeniz'in doğusunda zengin doğal gaz yataklarının keşfedilmesinden bu yana, bölgedeki yetki alanları konusunda Türkiye ve Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. AB dışişleri bakanları ağustos sonundaki toplantılarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmemesi halinde AB'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği sinyalini vermişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian  6 Eylül'de yaptığı açıklamada, 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ana gündem maddesinin Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik olacağını söylemişti.

AFP, rtr, DW/ HT,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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