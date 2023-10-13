Erdoğan'dan ABD'ye "ulusal güvenlik tehdidi" yanıtı

Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de ulusal güvenlik tehdidi diye tanımlayan ABD'yi tiyatro oynamakla suçladı, "ABD'nin Suriye'deki faaliyetleri, Türkiye’nin millî güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den dün gelen "Türkiye'nin Suriye'de ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu" mesajına yanıt verdi. ABD Başkanı Joe Biden, "Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri eylemlerinin IŞİD ile mücadeleyi zayıflattığı ve ABD'nin ulusal güvenliği ile dış politikasına tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle, Suriye ile ilgili 2019'da ilan edilen "ulusal acil durum"u bir yıllığına uzatmıştı.

Bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada konuya değinen Erdoğan, "Amerikan Başkanı'nın dün Suriye konusunda yaptığı açıklamadaki yaklaşımı biz de kendilerinin bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. Yani, Amerika'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler, Türkiye'nin millî güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir" dedi.

ABD'nin geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde bir Türk SİHA'sı (silahlı insansız hava aracı) düşürmesi olayına da bir kez daha değinen Erdoğan, "Biz Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Peki, bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Biz seninle NATO'da nasıl beraberiz? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?" sorusunu yöneltti.

IŞİD'le mücadele konusunda "tiyatro" suçlaması

Türkiye ile ABD arasında bir güvenlik sorununun bulunduğunu ifade eden Erdoğan, ABD Başkanı'nın açıklamasının "müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi, Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret verdiğini" dile getirdi. Erdoğan, "Ülkemize yönelik terör tehdidini, terör örgütünün arkasında kimin olduğuna bakmaksızın kaynağında ortadan kaldırmakta kararlıyız. DEAŞ’la göğüs göğüse çarpışan, şehitler verme pahasına bu terör örgütünü hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu sadece acı bir tebessümle karşılıyoruz. Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp kendi millî güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili olarak ABD'nin bölgeye uçak gemileri göndermesini de bir kez daha eleştirdi, bu adımın "barışa, sükûnete, diyaloğa, diplomasiye ve taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamadığını" kaydetti.

Gazze için ilk insani yardım uçağı gönderildi

Bölgedeki erginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişe duyduklarını belirten Erdoğan, cami, hastane, sivil yerleşim yerleri gibi hedeflerin bombalanmasını asla kabul etmeyeceklerini söyleyerek "Gazze’deki insani durumu kötüleştiren ablukanın bölgeyi provokasyonlara açık, hassas bir duruma getirdiği malumdur. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını kesmek, en temel insan haklarının ihlalidir" diye konuştu.

İsrail yönetimini, Gazze'nin güneyinde Mısır sınırındaki Refah Kapısından insani yardım geçişlerine izin vermeye çağıran Erdoğan, Mısır'daki El-Ariş Havalimanına, içerisinde ilaç, dayanıklı gıda, konserve, çocuk bezi, su, tıbbi malzemelerin de bulunduğu bir insani yardım uçağının gönderildiğini ve yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevki için AFAD'ın hazırlık yaptığını belirtti.

DW/BK,EC

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