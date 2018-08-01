Erdoğan'dan ABD'ye: İhtilaflar ekonomiye taşınmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye misilleme olarak adalet ve içişleri bakanlarının mal varlıklarının dondurulması talimatı verdi. Erdoğan anlaşmazlıkların ekonomiye taşınmasının iki tarafa da zarar vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de tutuklu papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine Türk adalet ve içişleri bakanlarının ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasına tepki olarak aynı adımı atacakları mesajı verdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'nda konuşan Erdoğan, "ABD'nin özellikle de Brunson olayıyla ilgili attığı adımın bir stratejik ortağa yakışmadığını" söyledi. ABD'yi takas girişimiyle suçlayan Erdoğan, "Altı kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle takasa girme" dedi.
Cumhurbaşkanı, "Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" diye konuştu.
"ABD'nin Avrupa'nın hatasını tekrarlayarak Türkiye'yi iç politika malzemesi yapmamasını" isteyen Erdoğan, "Diplomasi kanalları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularının önemli bir bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum. Biz kaybet-kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Siyasi ve adli ihtilafların ekonomik boyuta taşınması iki tarafa da zarar verir" ifadelerini kullandı.
DW/BK,BW
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