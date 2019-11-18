 Erdoğan′dan ABD′ye F-35 resti | TÜRKİYE | DW | 19.11.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan ABD'ye F-35 resti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-35'ler konusundaki ABD'nin tavrı değişmezse başka arayışlara gireceklerini, S-400'ler konusunda ise geri adım atmayacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'in grup toplantısında ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti ile ilgili olarak "F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse, Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik" dedi.

Erdoğan Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamalarında bu husustaki ısrarların Türkiye'nin "egemenlik haklarına yönelik tecavüz" anlamına geleceğinin de altını çizdiklerini kaydederek "Amerika'dan Patriot Sistemi alma talebimizi de tekrarladık. F-35 uçaklarıyla ilgili ülkemize yapılan haksızlığı tekrar dile getirdik. Türkiye'nin F-35'in proje ve üretim ortağı olduğunu belirttik. Zira F-35'te Türkiye malum, müşteri değil, ortaktır" ifadelerini kullandı.

Dün Dubai'deki havacılık fuarında bir açıklama yapan Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye ve Rusya'nın ortak bir savaş uçağı yapabileceğini, Türk tarafının ilgilenmesi durumunda Su-35 tipi savaş uçağını Rusya'nın Türkiye'ye satabileceğini söylemişti.

S-400'de geri adım yok

Erdoğan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemleri ile ilgili olarak geri adım atmayacağını söyledi. Erdoğan "Sayın Trump'a, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alma noktasına nasıl geldiğini bir kez daha ifade ettim. Zaten kendisi de bu konuda bize hak veriyor. Ülkemizin artık bu savunma sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını, çözümün bu gerçek ışığında bulunması gerektiğini söyledik" diye konuştu.

ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti ile ilgili Erdoğan, "Türkiye-Amerika ilişkilerinin oldukça zor bir dönemden geçtiği, takdir edersiniz ki sır değil. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke için de en makul, kabul edilebilir ve sürdürülebilir şekilde yöneterek geride bırakmaktır" şeklinde konuştu.

"ABD'nin terör örgütü ile Suriye'de girdiği angajmanın bir an önce bitmeyeceğinin farkındayız" diyen Erdoğan "Ülkemize yönelik terör tehditlerinin tamamı sona erene kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Reuters/SSB, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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