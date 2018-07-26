Erdoğan'dan ABD'nin Brunson "tehdidine" yanıt

ABD'nin İzmir'de ev hapsinde tutulan papaz Andrew Brunson nedeniyle Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in Brunson'la ilgili çıkışlarına daha önce medya üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt veren Erdoğan, Ankara'da gazetecilerin sorularını cevaplarken bu konuda ilk kez kamuoyu önünde bir değerlendirmede bulunmuş oldu.

Erdoğan, "Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk, onlarla birlikte birçok mücadeleyi verdik. Ve bu mücadeleyi birlikte veren, hâlâ NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı, "Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz kusura bakmasınlar pek prim vermeyiz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizlerin karakterini zaten onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve bunları biz kendileriyle ikili olarak da görüştük" diye ekledi. Erdoğan, Türk yetkililerin bu konuda "tek söylem, tek dille" kanaatlerini paylaştığını ifade etti. Erdoğan ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Singapur’daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.

Casuslukla suçlanan ABD'li papaz Andrew Brunson, İzmir'de ev hapsinde tutuluyor.

Türkiye'deki azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin Salı günü yayımladıkları ortak bildirinin "çok çok manidar" olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle Evangelist, Siyonist anlayışın bu dayanışmasını ve bu tür bir tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda, inandığımız gibi, özgürlüklerimizden, bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığından en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" dedi. Azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin dünkü bildirisinde, Türkiye'de farklı dinlere mensup kişilerin inançlarını özgürce yaşama konusunda baskı altında olduğu iddialarının "tamamen asılsız" olduğu ve "maksadını aştığı" belirtilmişti.

ABD'nin yaptırım tehdidi

Trump geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada, İzmir'deki ABD'li papaz Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye "büyük yaptırımlar" uygulayacaklarını duyurmuştu. Trump'tan hemen önce de ABD Başkan Yardımcısı Pence, Brunson'ın derhal serbest bırakılmaması hâlinde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişti. Türk hükümeti ise ABD'nin "tehditlerine boyun eğmeyeceğini" bildirmişti.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD'li Protestan din adamı Brunson, Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destek vermekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Papaz Brunson'ın yargılandığı dava Türkiye ve ABD arasında uzun süredir gerginliğe neden olan konulardan biri. İzmir'deki mahkemenin geçen Çarşamba günü Brunson'ın tutukluluk hâlini ev hapsine çevirmesi üzerine 50 yaşındaki papaz cezaevinden çıkmıştı. Brunson'ın avukatının müvekkilinin ev hapsinin kaldırılması için yaptığı itiraz dün reddedildi.

DW/CÖ,BÖ

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