Erdoğan'dan ABD-Rusya görüşmesinin önemine vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan bu görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracına ilişkin anlaşmanın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki "yapıcı tutumu" için Putin'e teşekkür etti.

Rusya ile Ukrayna arasında geçen Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanan ve 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl koridoru anlaşmasının dün dört ay daha uzatılması için mutabakat sağlanmıştı.

Erdoğan'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ayrıca, "Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini" belirttiği açıklandı. Erdoğan, Rus ve ABD'li istihbarat başkanlarının hafta başında Ankara'da gerçekleştirdikleri temasların da "arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını" aktardı.

Putin'in Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden duydukları memnuniyeti de yineleyen Erdoğan, "ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını" söyledi.

Erdoğan, Taksim'deki bombalı saldırı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya liderine teşekkür etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov dün Ankara'daki istihbarat zirvesiyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin talebi üzerine gerçekleştirildiğini söylediği görüşmede"hassas" konuların ele alındığını belirtmişti.

Kremlin'den açıklama

Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada ise iki liderin Türkiye'de bir doğal gaz merkezi oluşturulması konusunu istişare ettikleri belirtildi. Baltık Denizinde hasar gören Kuzey Akım boru hatlarına alternatif olarak Rus doğal gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden iletilmesi önerisi, Ekim ayında Putin tarafından gündeme getirilmiş ve Ankara'dan destek görmüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan ile Putin'in ayrıca Karadeniz tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda varılan uzlaşmayı da ele aldıkları kaydedildi. Kremlin açıklamasında, Putin ve Erdoğan'ın "paket anlaşmanın" kapsamlı ve bütün olarak uygulanmasının önemini vurguladıkları kaydedildi. Rusya, anlaşmanın uygulanmasında sadece Ukrayna tahılının ihracatı konusuna odaklanılmasından şikayetçi. Moskova, anlaşmanın parçası olan Rus tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engellerin tamamen kaldırılmadığı şikayetini defalarca dile getirmiş ve anlaşmanın süresinin uzatılması için engellerin kaldırılmasını şart koşmuştu.

DW, Reuters/CÖ,BK,HT