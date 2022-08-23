Erdoğan'dan Abbas'a "İsrail" güvencesi

Ankara'da Filistin lideri Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik adımların Ankara'nın "Filistin davasındaki" duruşunu etkilemeyeceğini söyledi.

Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar" dedi. Erdoğan, Abbas ile yaptıkları görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümden yana olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir zaruret olduğunun altını bir kez daha çiziyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık, aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin ardından geçen hafta iki ülkenin karşılıklı olarak tekrar büyükelçi atayacağı açıklanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada atamanın "önümüzdeki günlerde" gerçekleşeceğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Filistin'de hem El Fetih kanadının hem de Hamas'ın Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesine destek verdiğini ifade etti.

Ankara'daki basın toplantısında konuşan Filistin lideri Abbas ise verdiği desteklerden ötürü Türkiye'ye teşekkürlerini sundu. 1967 sınırları içinde iki devletli bir çözüm sağlanması yönündeki beklentilerini yineleyen Abbas, bu çerçevede başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması gerektiği yönündeki görüşlerini tekrarladı.

DW/CÖ,TY