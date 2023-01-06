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Türkei | Erdogan im türkischen Parlament
Fotoğraf: DHA
EkonomiTürkiye

Erdoğan'dan çiftçilere üç destek kredisi

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere yapılacak üç destek paketi hakkında bilgi verdi. Erdoğan bu destekleri çiftçi destek kredisi, tarımsal KOBİ kredisi ve tarım borç transferi kredisi olarak duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada çiftçilere verilecek destekler hakkında bilgi verdi.

"Vereceğimiz müjdeler, ülkemizin toprak muhafızları üretim akıncıları olan çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor" diyen Erdoğan, ilk olarak çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceklerini söyledi. Bu krediyi çiftçilerin hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabileceğini söyleyen Erdoğan, "Çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" dedi. 

Tarımsal KOBİ kredisi

İkinci desteğin tarımsal KOBİ kredisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, tarımsal KOBİ kredinin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı ise yüzde 4,75 olacak. Erdoğan, "Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma dondurma, meyve suyu salça turşu konserve, reçel, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir" ifadelerini kullandı.  

Tarım borç transferi kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü desteğin ise tarım borç transferi kredisi olduğunu duyurdu. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerin Ziraat Bankası'yla sağlanacak uygun şartlarla bu yükten kurtarılmasının amaçlandığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 90,75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ında çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek düzenlemeyi hayata geçireceğiz."

"Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin hali hazırda 500 bin lira olduğunu biliyoruz" diyen Erdoğan sözlerini, "Biz gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımın geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bunun için Ziraat Bankası genel müdürümüze genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum" şeklinde sürdürdü.

DHA / HT,HS

 

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