 Erdoğan′dan çöken bina açıklaması: Artık sabrımız taştı | TÜRKİYE | DW | 09.02.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan çöken bina açıklaması: Artık sabrımız taştı

Kartal'da çöken binada ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. Erdoğan olayla ilgili, "Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı" dedi.

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İstanbul'un Kartal ilçesinde Çarşamba günü çöken sekiz katlı binanın enkazından bir cansız beden daha çıkarıldı. Can kaybının 18'e yükseldiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar enkaz altından 14 kişinin sağ çıkarıldığını belirtti. Soylu, binanın altında kalan bir kişiyle daha temas kurulduğunu söyledi.

Soylu ile birlikte İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, çöken apartmanın bulunduğu bölgedeki binaların risk analizinin yapılacağını ifade etti. Kurum, söz konusu apartmanın etrafındaki 10 binanın güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığın söyledi.

Yetkililer, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma sürdüğünü belirtti.

Türkei Hauseinsturz Präsident Erdogan besucht Unglücksstelle in Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün olay yerinde İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte incelemede bulundu.

Olayda yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Erdoğan, binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin dokuz ferdinin Kartal'daki cenaze törenine de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap ederek yaptığı konuşmada, Kartal'da yaşanan olaya değinerek "Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı" dedi.

Erdoğan, "AK Partili belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıklarımız, hep beraber bir araya gelecek ve nasıl bir eylem yapacağız, başsavcının verdiği raporu alacak, buna göre de adımlarımızı atacağız. Ama bunlar kararlı adımlar olacak" diye ekledi.

DW/CÖ,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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