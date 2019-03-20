 Erdoğan′a tepki gösteren Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters Türkiye′de | DÜNYA | DW | 22.03.2019

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DÜNYA

Erdoğan'a tepki gösteren Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters Türkiye'de

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters'in, Christchurch'teki cami saldırılarının görüntülerini mitinglerinde yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hükümetinin konudan duyduğu rahatsızlığı iletmesi bekleniyor.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelandalı mevkidaşıyla bir araya geldi.

 

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters, ülkesindeki cami saldırılarının görüntülerini mitinglerinde yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konudan duyulan rahatsızlığı iletmek üzere Türkiye'de.

Peters, bu görüntülerin gösterilmesinin "büyük bir haksızlık olduğunu" ve ülke dışında yaşayan vatandaşlarını tehlikeye attığını söylemişti.

İstanbul'da düzenlenen İslâm İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısına katılan Peters burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya geldi. Winston Peters toplantıda yaptığı konuşmada, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır" dedi.

Peters, teröristin hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirterek, "Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda hükümetinin tepkisine neden olan bir açıklamasında, saldırganla ilgili olarak, "Yeni Zelanda hesap sormayacaksa biz sorarız" demişti.

Toplantının açılışında konuşan Erdoğan Yeni Zelanda halkının acısını paylaştığını belirterek, Peters'in toplantıya katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Zirve dönem başkanı olarak yaptığımız davete çok kısa sürede icabet ettiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Erdoğan ve Peters'in ikili bir görüşmede bulunması planlanıyor. Erdoğan'ın saldırıların görüntülerini mitinglerinde yayınlanması ve seçmenlerine bunun Türkiye'ye ve İslam'a yönelik bir saldırı olduğu mesajını vermesi Yeni Zelanda hükümetinin tepkisine neden olmuştu. Peters'in Erdoğan'a ülkesinde duyulan rahatsızlığı iletmesi ve sözlerine açıklık getirmesini istemesi bekleniyor.

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Morrison: Erdoğan'ın görüşlerindeki yumuşamadan memnunum

DW,dpa/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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