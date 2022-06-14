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Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737
Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737Fotoğraf: Imago Images
PolitikaTürkiye

Erdoğan'a "Türkiye Hava Yolları" tepkisi

40 dakika önce

Erdoğan'ın Turkish Airlines yerine "Türkiye Hava Yolları" isminin kullanılacağını söylemesi tepkilere yol açtı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, İngilizceden doğru çevirinin "Türk" olacağına işaret etti.

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fana-t%C3%BCrkiye-hava-yollar%C4%B1-tepkisi/a-62130854

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" sözleri sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, kurumun resmi adının "Türk Hava Yolları" olduğuna atıfla Erdoğan'a "Türk adını silmek istediği" suçlamasında bulundu, pek çok kullanıcı da İngilizce "turkish" kelimesinin "Türkiye" değil, "Türk" kelimesine karşılık geldiğine dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı..." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da "Neden? Ben Türk'üm derken. 'I am Türkiye' mi diyeceğiz bundan sonra? Erdoğan, bu saçma karardan geri dön!" diye yazdı.

Muhalif gazeteci Emin Çapa "Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THYAO) adını mı değiştirdi? Türkiye Hava Yolları Anonim Ortaklığı mı diyeceğiz artık? (Tek derdimiz buydu zaten)" şeklinde tepki gösterdi.

Yeni Akit yazarı İbrahim Karataş da karara katılmadığını ifade etti. Karataş "Turkish Airlines markasının Türkiye Hava Yolları olarak değiştirilmesi yanlış. Bu isme çok yatırım yapıldı ve global bir marka oldu. Yapan da yine Ak Partiye yakın yönetimlerdi. Hem müşterilerin ezici bir çoğunluğu da yabancı. Belki iki isim birlikte kullanılabilir. Ama Turkish Airlines bir şirket adından çok bir marka adı olduğu için olduğu gibi bırakmak daha iyi olacaktır" sözleriyle kararın yanlış olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı da Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı bir Tweet paylaştıktan sonra bu paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesindeki Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası alanda "Turkey" olarak kullanılan isminin "Türkiye"ye çevrildiğini hatırlatarak "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" demişti.

DW / EC,BK

 

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