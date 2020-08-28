 Erdoğan Yunanistan ve AB′ye çıkıştı | TÜRKİYE | DW | 01.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan Yunanistan ve AB'ye çıkıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerilimde Yunanistan ve AB'ye çıkışarak "biz artık bu gölge oyunundan bıktık" dedi. Çavuşoğlu da Yunanistan'ı Türkiye'yi kışkırtmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Meis Adası üzerinden kıta sahanlığı hakkı elde etme iddialarına bir kez daha tepki gösterdi. "Doğu Akdeniz ve Ege’deki faaliyetlerimizin özünde hak ve adalet arayışı var" diyen Erdoğan, Türkiye'yi 780 bin kilometrelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi haksızlık ve adaletsizliğin en açık ifadesidir" şeklinde konuştu.

"Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası tam bir modern sömürgecilik örneğidir" diyen Erdoğan isim vermeden Yunanistan'a destek veren Avrupa ülkelerini de eleştirdi. "Tarih boyunca hep başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da en büyük adaletsizliktir" şeklinde konuşan Erdoğan, "Biz artık bu gölge oyunundan bıktık" dedi.

Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a uyarı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda diyaloğa hazır olduklarını, ancak Yunanistan'ın "kışkırtıcı adımlarını" sürdürmesi halinde bundan Yunanistan'ın "zarar göreceğini" söyledi.

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile düzenlediği ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Yunanistan'a çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Bizimle diyaloğa varsanız, bizimle varolan sorunları diyalog yoluyla çözmeye varsanız, biz her zaman vardık" dedi. Ancak Yunanistan'ın sorunu çözmekten yana olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Hasmane tutumla bizi kışkırtmaya çalışıyor. Bu kışkırtmanın sonu son derece tehlikelidir. Bundan da Yunanistan zarar görür" şeklinde konuştu.

Yunanistan'a "Başkalarının kışkırtmasıyla ya da kullanmasıyla, Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın, aramızdaki anlaşmaları ve uluslararası hukuku yok saymayın" çağrısında da bulunan Çavuşoğlu, aksi takdirde Yunanistan'ın bundan "zarar göreceğini" söyledi. 

"Yunanistan'ın 10 kilometrekarelik Meis adası için 40 bin kilometrekarelik kıta sahanlığı istediğini" belirten Çavuşoğlu,  Doğu Akdeniz'de sorunun temelinin "Yunanistan'ın maksimalist taleplerde bulunması" ve "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dar bir alana hapsedilmeye çalışılması" olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunları kabul etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Paris Anlaşması vurgusu

Ege Denizi'ndeki adalar ile Meis Adası'nın 1947 yılındaki Paris Anlaşması ile silahtan arındırılmış bölgeler olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu adalarda iç güvenliğı sağlamak için polis ve jandarmanın bulundurulabileceğini, ancak bunun da "limiti" olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Eğer bunu aşan silahlandırma olursa o zaman kaybeden Yunanistan olur" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın sadece Meis'te değil, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin de "koşulsuz desteği ile maalesef uluslararası hukuka aykırı kışkırtıcı adımlar atmaktadır" diyen Çavuşoğlu, "Biz kimsenin hakkını yemeyiz ama hakkımızı da yedirmeyiz" şeklinde konuştu.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe
 

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye ve Yunanistan arasında yeni Navtex gerilimi

Türkiye yeni bir Navtex ilanı ile sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyet süresini uzattı. Buna tepki gösteren Yunanistan, Türkiye'yi diyalog çağrılarını dikkate almamakla suçladı.  

Erdoğan: "Ülkemizi kimse Akdeniz sahillerine hapsedemez"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "hakkımızı yedirmeyiz" derken, Yunanistan Maliye Bakanı orduya mali desteğin artırılacağını açıkladı.  

AB’den Türkiye'ye: Yaptırım değil diyalog gerekli

Türkiye’yle diyalog çağrısında bulunan Brüksel, Ankara’ya da Doğu Akdeniz’de tek taraflı adımlar atmaktan kaçınma çağrısı yaptı. Komisyon, yaptırımların hâlâ masada olduğu mesajını verdi.  

Erdoğan: Türkiye Doğu Akdeniz'de şantaj diline boyun eğmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyeceğini söyledi.  

Benzer içerik

Sommer-PK mit Bundeskanzlerin Merkel

Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması 28.08.2020

AB ülkelerinin Doğu Akdeniz'de Atina'nın tezlerini ciddiye almak ve haklı olduğu yerde Yunanistan'ı desteklemek zorunda olduğunu belirten Merkel, "Buna rağmen ben her zaman gerginliğin tırmanmaması için çalıştım" dedi.

Türkisches Forschungsschiff «Oruc Reis»

Türkiye: AB Doğu Akdeniz konusunda tarafsız davranmalı 28.08.2020

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz’deki yetki alanı gerginliğinin azaltılmaması halinde AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayabileceği açıklamasına sert tepki verdi. Türkiye, AB’yi tarafsız davranmaya davet etti.

Deutschland Berlin | Treffen EU-Außenminister | Borrell & Maas

AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz konusunda yaptırım sinyali 28.08.2020

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmaması halinde AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayabileceğini söyledi. AB’nin limanlarının kullanılmamasına yönelik tedbirler alınabileceği belirtildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan: "Ülkemizi kimse Akdeniz sahillerine hapsedemez"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "hakkımızı yedirmeyiz" derken, Yunanistan Maliye Bakanı orduya mali desteğin artırılacağını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  