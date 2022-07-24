"Yunanistan Lozan Antlaşması'nı aşındırıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü mesajında Yunanistan'ı eleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin Antlaşma'ya titizlikle riayet ettiğini, Atina'nın ise bazı şartları yok saydığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanışının 99'uncu yıl dönümü mesajında Yunanistan'ı eleştirdi.

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Lozan Barış Antlaşmasıyla kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan'da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayrı askeri statüsü teyit edilmiştir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye, imzalanmasından bu yana geçen 99 yılık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması'nın uygulanmasını titizlikle takip etmiştir. Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Antlaşma'da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır" söyleminde bulundu.

"İyi komşuluk ilişkileri ve Antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumun" Türkiye tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır. Türkiye 2023'e, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir" dedi.

Erdoğan mesajını, "Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum" diyerek noktaladı.

DHA / ET,CÖ