"Yunanistan kendisine çekidüzen verme yoluna girdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'la yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, "Yunanistan bunun farkında. Farkında olduğu için de kendilerine çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek ziyaretinin ana gündem maddesini ülkedeki siyasi krize çözüm arayışının oluşturacağını söyledi.

Bir gazetecinin, Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi ile ilgili sorusu üzerine Erdoğan, "Kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla sürüyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında olduğu için de kendilerine çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını herhalde çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde söylediğimi yine söylüyorum: Bir gece ansızın gidebiliriz" diye konuştu.

Erdoğan geçen hafta sonunda Samsun'da TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada, Yunanistan'ı eleştirerek, "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" demiş ve "Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma" ifadelerini kullanmıştı.

"Doğal gaz sıkıntımız yok"

Bir başka gazetecinin Avrupa'da yaşanan enerji krizine atfen Türkiye'nin doğal gaz konusunda bir sıkıntısı olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu. Erdoğan şöyle devam etti:

"Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez tabii Putin'i de onlara karşı 'siz böyle yapıyorsunuz ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Ve Putin de kendi elindeki bütün imkan ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğal gazdır. Maalesef istemeyiz ama şu an Avrupa'da böyle bir durum gelişiyor. Ve Avrupa bu kışı hakikatten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum."

DW / HT,ET