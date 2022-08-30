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Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değil

1 saat önce

Atina’ya yönelik sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir” dedi. Erdoğan, Washington’ı da eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yaptığı konuşmada Yunanistan'ı eleştirdi. Erdoğan, "Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir" diye konuştu.

"Yunanistan bize değil, NATO ve müttefiklerine meydan okudu"

"Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz" diyen Erdoğan, "Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Türkiye’ye vermediği F35'leri "Yunanistan'a ikram ederek" Rus hava savunma sistemlerinin bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açtığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz” diye konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik 

Milli Savunma Bakanlığı, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk jetlerinin Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından taciz edildiğini duyurmuştu. Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildiği belirtilmişti. Kıbrıs Cumhuriyeti, Rus yapımı S-300 sistemini, Türkiye'nin itirazlarının ardından Kıbrıs yerine 1999'da Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırmıştı. 

DW/SÖ,HT

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