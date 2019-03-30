 Erdoğan: Yine açık ara birinci partiyiz | TÜRKİYE | DW | 31.03.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Yine açık ara birinci partiyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler sonrası ilk konuşmasını Huber Köşkü'nde yaptı. Erdoğan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zafer kazandığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan (DHA/C. Erok)

Yerel seçimde sandıklardan gelen sonuçları değerlendiren Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Erdoğan, "MHP ile birlikte ittifaklar bazında birinci olduk" dedi. 

İstanbul’da Huber Köşkü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya geçeceğini ve burada seçimler sonrası gelenekselleşen "Balkon konuşmasını" yapacağını belirtti.

"Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır" diye konuşan Erdoğan, "AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık" ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasında, seçimler sırasında sıkça kullandığı "beka" konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı "Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum" diyerek,  "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır" diye konuştu.

Bundan sonraki seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını kaydeden Erdoğan, gündemlerinde "çok önemli reformlar" olduğunu belirtti.

DW, MK/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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