Erdoğan: Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız

İstanbul'da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "17 Mayıs itibari ile başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlamam pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira her halde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Bizler ne yapıyoruz? Okullarımızla geleceğe yönelik güç kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak, tekrar derslerinize dönmek ve hocalarınızla bir arada olmaktır" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine 29 Nisan Perşembe gününden 17 Mayıs'a kadar tam kapanmauygulanması kararlaştırılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın 7 Mayıs tarihli verilerine göre, Türkiye'de son 24 saat içinde 20 bin 107 vaka sayısı kayda geçti. Kapanma önlemleri öncesinde bir günlük yeni vaka sayısı 60 binin üzerine tırmanmıştı.

DHA,DW/BÖ,HT

