Erdoğan yeni kabinesini açıkladı

TBMM'de ettiği yeminle yeni görev dönemine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini açıkladı. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak getirilirken Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı oldu.
Mecliste ettiği yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı devlet adamlarının da katılımıyla düzenlenen "göreve başlama töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından yeni kabinesini açıkladı. Parlamenter sistem terk edilerek geçilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görev yapacak olan isimler, Erdoğan tarafından belirlendi.
Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları görevlerindeki isimler değişmedi. Birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabileceği konuşulan Erdoğan, tercihini tek yardımcıdan yana kullanarak bu göreve daha önce Başbakanlık Müsteşarlığı yapan Fuat Oktay'ı getirdi.
Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine son hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan damadı Berat Albayrak'ı atadı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, yeni kabinede Milli Savunma Bakanı oldu. Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı görevinden istifa etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başdanışmanlığını yapan Mustafa Varank'ı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine atadı.
Erdoğan; bakan yardımcılarının, politika kurullarının başkan vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticilerinin ve diğer üst düzey idarecilerin atamalarının da "en kısa zamanda" tamamlanacağını açıkladı.
Kabinedeki isimler
Bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve 16 bakandan oluşan yeni kabinede şu isimler yer alıyor:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemrili
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
DW/CÖ,DÇÜ
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