Erdoğan yeni kabinesini açıkladı

Mecliste ettiği yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı devlet adamlarının da katılımıyla düzenlenen "göreve başlama töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından yeni kabinesini açıkladı. Parlamenter sistem terk edilerek geçilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görev yapacak olan isimler, Erdoğan tarafından belirlendi.

Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları görevlerindeki isimler değişmedi. Birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabileceği konuşulan Erdoğan, tercihini tek yardımcıdan yana kullanarak bu göreve daha önce Başbakanlık Müsteşarlığı yapan Fuat Oktay'ı getirdi.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine son hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan damadı Berat Albayrak'ı atadı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, yeni kabinede Milli Savunma Bakanı oldu. Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı görevinden istifa etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başdanışmanlığını yapan Mustafa Varank'ı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine atadı.

Erdoğan; bakan yardımcılarının, politika kurullarının başkan vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticilerinin ve diğer üst düzey idarecilerin atamalarının da "en kısa zamanda" tamamlanacağını açıkladı.

Kabinedeki isimler

Bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve 16 bakandan oluşan yeni kabinede şu isimler yer alıyor:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemrili

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

DW/CÖ,DÇÜ

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