 Erdoğan yemin ederek görevine başladı | TÜRKİYE | DW | 09.07.2018

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TÜRKİYE

Erdoğan yemin ederek görevine başladı

24 Haziran’da cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan TBMM’de yemin ederek görevine başladı. Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçilmiş oldu.

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TBMM, milletvekillerinin geçen Cumartesi günü 10 saat süren yemin töreninin ardından bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni için toplandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM kürsüsünden yemin ederek görevine resmen başladı.

Erdoğan, yemin töreninin ardından Anıtkabir’e geçmek üzere TBMM'den ayrılırken basın mensuplarının törene ilişkin sorusu üzerine, "Her şey gayet güzel oluyor, milletin önünde. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" yanıtını verdi. 

Erdoğan, daha sonra da Beştepe’de düzenlenecek "göreve başlama törenine" katılacak. Bu törene 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile altı uluslararası örgütün genel sekreteri de katılacak.

Yemin töreni için TBMM'ye giden Erdoğan'ın aracına yolda güller atıldı.

Yemin töreni için TBMM'ye giden Erdoğan'ın aracına yolda güller atıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri

Hem TBMM’de hem de Beştepe'de yapılan tören için Ankara’da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı, tüm emniyet birimleri harekete geçirildi. Bu çerçevede özel harekat, terör, istihbarat, güvenlik, asayiş, çevik kuvvet, bomba imha ve trafik şubeleri ekiplerinden toplam 10 bin polis mesai yapıyor. Yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilip polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanıyor. Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştiriliyor.

Kabine de açıklanacak

"Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin ardından konuklarını bir akşam yemeğinde ağırlayacak Erdoğan, yemekten sonra yeni kabineyi bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak. Erdoğan’ın açıklayacağı yeni kabinenin parlamenter sistemdekinin tersine meclisten güvenoyu alması gerekmiyor.

Türkei Präsident Recep Tayip Erdogan bei Vereidigung (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte başbakanlık makamı kaldırılıyor ve yürütmeye ait tüm yetkiler cumhurbaşkanına aktarılıyor. Yani cumhurbaşkanı Erdoğan hem devletin hem de hükümetin başı olacak. Erdoğan, cumhurbaşkanı yardımcıları ve kabinenin yanı sıra neredeyse tüm yargı üyeleri ile bürokratları da atayan isim olacak. Yeni sistemde bütçeyi hazırlama ve TBMM’ye gönderme yetkisi de cumhurbaşkanında olacak. TBMM’nin cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını reddetmesi hâlindeyse bir önceki yılın bütçesi yürürlükte kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem normal hem de olağanüstü hâl dönemlerinde kararname yetkisi çıkarmaya tek başına sahip olacak. Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı AKP yeni sistemin "daha hızlı ve etkin" olacağını savunurken, muhalefet partileri sistemin Türkiye’ye "tek adam rejimini" getirdiği eleştirisinde bulunuyor.

DW/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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